واکنش کمیته انضباطی به حوادث بازی پرسپولیس - استقلال اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسماعیل حسن زاده درباره تخلفاتی که جمعه شب در دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال اهواز رخ داد، گفت: اگر چه هنوز گزارش دقیق و کامل از سوی مقامات رسمی این بازی به دستمان نرسیده، اما آنچه که مسلم است تخلفاتی در اهواز رخ داده که شایسته فوتبال ایران نبوده و شرایطی که باعث می شود تا جان بازیکنان و کادر فنی تیم‌ها به خطر بیافتد، اصلا مناسب ورزش فوتبالمان نیست.

وی ادامه داد: اتفاقاتی که باعث شده تا بازی با تاخیر برگزار شود، یا تخلفاتی که در حین بازی باعث توقف شده است و در نهایت در پایان این دیدار شاهد اتفاقات تلخی بوده ایم، بدون شک تنبیهات سختی را در نظر خواهیم گرفت. هر چند که برخی از مقامات استقلال اهواز از وجود چنین اتفاقاتی عذرخواهی کرده اند اما این اتفاق یک تهدید برای فوتبال خوزستان است و به ضرر استان فوتبال خیز خوزستان خواهد بود. حوادث و تاخیر در اول بازی، حین مسابقه و در نهایت پایان این دیدار که منتهی به مصدومیت بازیکنان و یا عوامل اجرایی شده است، بسیار ناراحت کننده بوده و همانطور که در بالا اشاره کردم، منتظر گزارش کامل این دیدار هستیم.

رئیس کمیته انضباطی گفت: برای جلوگیری از تکرار این رفتارها، بدون شک تیم متخلف با رای دستور موقت عدم حضور تماشاگران در ورزشگاه جریمه خواهد شد چرا که رفتارهایی که از سوی تماشاگران این بازی رخ داد با جان افراد بازی شده است. تا جایی که قانون اجازه دهد، رای خود را در این باره صادر می کنیم و جرایم بعدی نیز با توجه به گزارشی که از سوی مقامات برگزار کننده بازی ارسال می شود، صادر خواهد شد.

وی افزود:این اتفاقات واقعا شایسته تماشاگران خونگرم خوزستان نیست حتی اگر تیمشان سقوط هم کند، آنها نباید نظم ورزشگاه را بر هم بزنند. اتفاقات دیروز مایه تاسف است. هر شرایطی برای این تیم در لیگ برتر و یا دسته های پایین تر رخ دهد، بدون شک محرومیت‌هایی که در نظر می گیریم، اعمال خواهد شد.

رئیس کمیته انضباطی در پایان گفت: در هفته‌های پایانی تیم هایی که در صدر و یا انتهای جدول هستند، شرایط بسیار حساسی دارند. از تماشاگران و دست اندرکاران تیم های فوق می‌خواهم که به بهترین نحو همکاری‌های لازم را برای برگزاری بازی‌ها انجام دهند. نگاه ما در هفته های پایانی بسیار حساس‌تر خواهد شد و هر اتفاقی که رخ دهد بدون شک جریمه و تنبیهات جدی را برای تیم‌های متخلف صادر می‌کنیم تا دیگر شاهد اتفاقات تلخی همانند دیروز نباشیم چرا که اینگونه رفتار ها تاثیر نامناسبی بر روی جوانان ‌گذارد.