مرضیه شاهدایی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت بازگشایی فاینانس چینی طرح های جدید صنعت پتروشیمی ایران، گفت: تاکنون فاینانس پنج طرح پتروشیمی از سوی چینی ها بازگشایی شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه در حال حاضر فاینانس طرح‌های پتروشیمی بوشهر، سیراف، لردگان، کیمیای پارس خاورمیانه و مسجدسلیمان بازگشایی شده است، تصریح کرد: در طول چند سال اخیر چندین طرح پتروشیمی در صف بازگشایی فاینانس‌های چینی قرار داشته‌اند اما بعید است که فاینانس برای طرح جدید پتروشیمی ایران بازگشایی شود.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه حتی اخیرا برخی از شرکت‌ها و طرح‌های پتروشیمی فاینانس‌های چینی‌ها را پس داده‌اند، اظهار داشت: از این رو تاکنون فاینانس چینی برخی از طرح‌های جدید پتروشیمی همچون هنگام، لاوان و ... پس داده شده است.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با چندین فاینانسور اروپایی به منظور تامین منابع مالی طرح های جدید صنعت پتروشیمی، تاکید کرد: به منظور توسعه صنعت پتروشیمی مطابق با اهداف برنامه ششم توسعه باید سالانه ۵ تا ۷ میلیارد دلار جذب این صنعت شود که فاینانس یکی از مسیرهای تامین منابع مالی طرح‌های جدید پتروشیمیایی است.

حمیدرضا رستمی مدیر برنامه ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیشتر از معرفی ۲۱ طرح جدید پتروشیمی ایران به فاینانسورهای چینی خبر داده و گفته بود: هدف از جذب فاینانس افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران به بیش از یکصد میلیون تن در سال است.

قرارداد ساخت نخستین مجتمع پتروشیمی مهران با هدف تولید پروپیلن و تامین فاینانس یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی با شرکت چینی سی. ان. تی. آی. سی (CNTIC) امضا شد.