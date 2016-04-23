اجرای «ننه دلاور و فرزندانش» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای نمایش «ننه دلاور و فرزندانش» به کارگردانی امیر دژاکام که از ۸ فروردین ماه اجرای خود را در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر آغاز کرده است به دلیل استقبال مخاطبان تا ۲۴ اردیبهشت ماه تمدید شد.

مه لقا باقری، امیر کربلایی زاده، حسین محب اهری، مهدی امین لاری، حمید فلاحی، علی محمد رادمنش، حسین شهبازی، هدیه آزاده، ابوالفضل جمشیدی، آزاده نوبهار، محمد رحیمی، محمود صفری، شبنم ابریشمی، لیلا حقانی، مسیح رحمتی، سنا رضایی، صادق ملکی، مجید رسام، حامد پور محمد، عارف عباسی، عاطفه بدیعی، مرثین واثقی، سامان میرحسینی بازیگران «ننه دلاور و فرزندانش» هستند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: آنا با سه فرزند خود در زمان جنگ با یک گاری دستی دست فروشی می کند، اما هر سه فرزند خود را از دست می دهد.

نمایش «ننه دلاور و فرزندانش» به نویسندگی برتولت برشت، ترجمه دلارا نوشین و کارگردانی امیر دژاکام هر روز غیر از شنبه ها ساعت ۱۹:۳۰ در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر میزبان علاقه مندان تئاتر است.