متولی اصلی بافت تاریخی بوشهر مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح شنبه در نشست ستاد بازآفرینی محلات هدف بوشهر اظهار داشت: ارائه خدمات مناسب به بافت تاریخی بوشهر را به عنوان یک اولویت در دستور کار داریم و طرح‌های مختلفی در این زمینه اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اعمال مدیریت واحد برای بافت تاریخی بوشهر از مهمترین اهداف نشست ستاد بازآفرینی محلات هدف بوشهر است، افزود: نداشتن متولی صالی یکی از مهمترین مشکلات در بافت تاریخی بوشهر است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر اضافه کرد: بیش از چهار هزار مترمربع توسط شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی استان در بافت قدیم بوشهر تملک شده تا زمینه اجرای طرح‌های مختلف در این بافت فراهم شود.

وی به روند تکمیل ساختمان دانشکده معماری بوشهر در بافت تاریخی اشاره کرد و ادامه داد: فاز نخست این دانشکده در حال تکمیل شدن است و از سال تحصیلی آینده دانشجو می‌پذیرد.

رستمی با اشاره به اینکه تکمیل فاز نخست دانشکده معماری نیازمند ۳۰ میلیارد ریال است، گفت: تا کنون ۱۱۰ میلیارد ریال برای ساخت این دانشکده هزینه شده است.

مدیرکل راه‌ و شهرسازی استان بوشهر تاکید کرد: رسیدگی مناسب به بافت تاریخی بوشهر نیازمند پرهیز از عملکرد جزیره‌ای است.