روحانی: اگر ایران نبود امروز با دولت تروریستی داعش مواجه بودیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی صبح شنبه در دومین سمینار بین‌المللی محیط زیست، دین و فرهنگ با هدف ارتقاء گفتگوی بین فرهنگی برای توسعه پایدار، خاطرنشان کرد: اعتقادات دینی به عنوان یک انگیزه مهم فرهنگی می‌تواند پایه ای تأثیرگذار در حرکت جامعه به سمت اهداف بلند انسانی باشد.

رییس‌ جمهور اظهار داشت: اگر بشر نتواند از محیط زیست خود پاسداری کند، زندگی همه انسان‌ها در معرض خطر خواهد بود و حفظ محیط زیست، وظیفه مهم انسانی، اجتماعی، دینی و فرهنگی برای همگان است.

روحانی، ازدیاد جمعیت و گام برداشتن بشر به سمت صنعت بدون توجه به ضرورت حفظ محیط زیست را از جمله عوامل فشار بر طبیعت و تخریب محیط زیست در جهان برشمرد و گفت: در حالی که انتظار می رفت همزمان با پیشرفت های صنعتی، انسان ها باکمک علم، اندیشه و فکر باری از دوش کره زمین بردارند اما عملا و با گذشت زمان، صنعت نه تنها کمکی به محیط زیست نکرد بلکه به تخریب آن پرداخت.

رییس‌ جمهور ادامه داد: استفاده بشر از سوخت‌های فسیلی و جنگ های پی درپی در عرصه جهانی بیشترین آسیب‌ها را بویژه بین قرون ۱۷ تا ۲۰ به طبیعت وارد کرد و استفاده از سلاح‌های شیمیایی و اتمی در آن دوران عامل نابودی انسان و تخریب محیط زیست شد.

روحانی با تاکید بر ضرورت دستیابی به منابع جدید، استفاده از علم به تنهایی و بدون برنامه‌ریزی را توسعه ناپایدار دانست و خاطرنشان کرد: توسعه‌ای پایدار است که به واسطه آن، انسان در مسیر حرکت برای صنعتی شدن و استفاده از منابع متعدد، در برابر کره زمین و محیط زیست نیز احساس مسئولیت کند.

رییس‌ جمهور با اشاره به این که نگاه دین و مذهب به ما می‌آموزد که مدیون طبیعت هستیم، اظهار داشت: باید در برابر نعمت‌های بی‌کران الهی سر تعظیم فرود آوریم و آموزه های الهی به ما می گوید که شکرگزار نعمات الهی باشیم و همه ادیان الهی متفق القول هستند که انسان در برابر زمین و نعمات الهی مسئول است.

روحانی تأکید کرد: نمی‌توان بدون بهره‌گیری و استفاده از دین، فرهنگ، ایمان و ارزش‌های انسانی، در مسأله مهمی همچون محیط زیست به خوبی برنامه‌ریزی و اقدام کرد.

رییس‌ جمهور با تأکید بر این که دستیابی به توسعه پایدار بدون صلح و اعتدال امکان‌پذیر نیست، افزود: ما باید هم با افراط، خشونت و تروریسم مقابله کنیم و هم در برابر تخریب محیط زیست بایستیم چرا که جهان ما باید عاری از خشونت و افراط و سوء استفاده از نعمات طبیعی و افراط در رفتار با طبیعت باشد.

روحانی با بیان این که طبیعت هوشمندانه به رفتارهای آسیب‌زننده پاسخی سخت می‌دهد، استفاده بی‌حساب از آبهای زیرزمینی، خشکاندن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، ساخت و ساز در حاشیه رودخانه‌ها را از جمله آسیب‌هایی دانست که بشر به طبیعت وارد می‌کند.

رییس شورای عالی محیط زیست افزود: ما باید با طبیعت همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم چرا که اگر بخواهیم با طبیعت مقابله کنیم قطعاً شکست خواهیم خورد.

رییس‌ جمهور محافظت از اقلیم منطقه‌ای و جهانی را رسالت و وظیفه‌ای همگانی برشمرد و گفت: خوشحالیم دومین سمینار بین‌المللی محیط زیست، دین و فرهنگ در زمانی برگزار می‌شود که سند مهم اقلیم در سازمان ملل متحد روند نهایی خود را طی می کند و توجه جهانیان به مسأله محیط زیست بیش از گذشته است و امیدوارم این سمینار ، این پیام قدرتمند جهانی را به همگان بدهد که با وحدت، اتحاد و همفکری و با تلاش و کوشش پیگیر همگانی می‌توانیم به این هدف مهم دست پیدا کنیم.

روحانی افزود: همه ادیان الهی این پیام را برای بشریت دارند که باید از طبیعت به درستی و با برنامه‌ای دقیق استفاده کرد و همه انسان‌ها موظف به آبادانی زمین هستند.

رییس‌ جمهور تصریح کرد: امروز بسیار خوشحالم از ایرانی سخن می‌گویم که ندای برنامه خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای، گفتگوی تمدن‌ها، تعامل بین فرهنگی و ادیان در موضوع محیط زیست و جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری از این سرزمین به پا خاست و پیام این کشور برای جهان، اعتدال و میانه‌روی بوده و همواره اعلام می‌کند که راه نجات ما میانه روی و دوری از افراط است.

روحانی با اشاره به این که ملت ایران توانست با منطق و استدلال و گفتگو در میز مذاکره، مهم‌ترین و پیچیده‌ترین معضل حقوقی، سیاسی و فنی سال‌های اخیر را با ۱+۵ حل و فصل کند، گفت: ملت ایران ۲۰۰ سال است که به هیچ کشوری تجاوز نکرده و هنگامی که مورد تجاوز قرار گرفت با شجاعت از کشور و ملت خود دفاع کرد. ایران سرزمین همزیستی مسالمت آمیز است و قرن‌ها پیروان ادیان و اقوام مختلف با صلح و صفا و برادری در این سرزمین در کنار هم زندگی کرده اند.

رییس‌ جمهور تأکید کرد: دولت یازدهم از آغاز فعالیت خود باوجود همه مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیش روی خود و ناامنی و مشکلات منطقه‌ای، مسأله محیط زیست را از یاد نبرد و اولین دستور جلسه در دولت یازدهم ، موضوع احیای دریاچه ارومیه بود.

روحانی افزود: دولت تدبیر و امید کار خود را از محیط زیست آغاز کرد و لبخندش زمانی بود که زاینده‌رود را احیا شده و دریاچه هامون را پرتلاطم دید و توانست در زمینه مقابله با آلودگی هوا اولین قدم‌ها را بردارد.

رییس‌ جمهور دولت یازدهم را دولت محیط زیست دانست و افزود: موضوع محیط زیست مسأله‌ای کوتاه مدت نیست و باید در بلند مدت برای حل مشکلات زیست محیطی در کشور برنامه‌ریزی و اقدام کنیم.

روحانی جمع‌آوری خودروهای فرسوده به عنوان یکی از عوامل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، رسیدگی به مسأله ریزگردها، تلاش برای تولید بنزین یورو ۴ و گسترش و افتتاح فازهای جدید گازی در پارس جنوبی و استفاده از گاز در نیروگاه‌های کشور را از جمله اقدامات دولت در زمینه حل مشکلات زیست محیطی در سال جاری دانست و گفت: یکی از عوامل مؤثر برای دستیابی به محیط زیستی سالم، حرکت فرهنگی و اجتماعی است که در این راستا رسانه‌ها، آموزش و پرورش و مبلغان دینی و مذهبی نقش بسیار مهمی در زمینه تقویت توجه مردم به موضوع محیط زیست و جلوگیری از آلودگی‌ها دارند.

رییس‌ جمهور افزود: رهبران ادیان و مذاهب مختلف باوجود قدرت بزرگی که در تأثیرگذاری بر جامعه دارند متأسفانه در دهه‌های اخیر نتوانستند در زمینه توجه مردم به محیط زیست به خوبی عمل کنند.

روحانی محیط زیست، صلح جهانی، مقابله با افراط و خشونت و مبارزه با تروریسم را عامل وحدت میان ادیان برشمرد و خاطرنشان کرد: ایران زمانی که تروریست‌ها برای سقوط بغداد و دمشق تلاش می‌کردند به ندای مظلومیت همسایگان خود پاسخ مثبت داد و اگر ایران نبود داعش به طورعملی تحقق می‌یافت و امروز به جای یک گروه تروریستی با دولت تروریستی داعش مواجه بودیم.

رییس‌ جمهور ادامه داد: آنهایی که قدر مجاهدت‌های ایران را نمی‌دانند امروز به روشنی می‌بینند که ایران در کلام و عمل پرچم‌دار مبارزه با افراطی‌گری و خشونت در جهان است.

روحانی اظهار امیدواری کرد: ادیان آسمانی و صاحبان فرهنگ به رسالت خود در راستای ترغیب انسان‌ها در رفتار مناسب با طبیعت و حفظ محیط زیست عمل کنند.