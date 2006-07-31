استراتژي هاي آمريكايي در منطقه خاورميانه پاسخ نمي دهد

مجتبي شاكري در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص وقايعي كه در لبنان مي گذرد، گفت: آمريكائيها قادر به درك آنچه در منطقه مي گذرد نيستند و آنان مي خواهند جايگاهي كه حزب الله در بين ملتها دارد را با نگاهي كه به سران عرب دارند يكي كنند.

وي ادامه داد: مادام كه آمريكا در اين خطاي استراتژيك به سر مي برد حزب الله پيروز ميدان است.

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با اشاره به اينكه سياست تيپ سياستي ثابت براي آمريكا است، اظهار داشت: آنجا كه در توان آمريكا باشد خودش يكجانبه عمل مي كند و آنجا كه احساس كند ديگران هم در جناياتش بايد حضور داشته باشند آنان را نيز با خود شريك مي كنند تا بدين وسيله جهانيان را نيز در جناياتش شريك كنند.

شاكري افزود: در خصوص لبنان اگر رژيم صهيونيستي مي توانست خود به تنهايي كار را تمام مي كرد ولي غربيها و آمريكا مي خواهند با پياده كردن نيرو در جنوب لبنان به نوعي حائلي بين حزب الله و مردم لبنان شوند و يك مساله بين المللي را به وجود آورند.

وي سكوت كشورهاي عربي در اين خصوص را ننگي در تاريخ دانست و تصريح كرد: كشورهاي عربي اكنون حتي حاضر نيستند يك حمايت لفظي هم از حزب الله داشته باشند و اين وضعيتي است كه تاكنون شاهدش نبوده ايم.

اين عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با تاكيد براينكه كار رسانه توليد فكر است، گفت: رسانه ها با ارائه مدل هاي تحليلي مي توانند جنگ را براي اطلاع عموم به خوبي به تصوير بكشند.

شاكري در پايان با بيان اينكه طرح خاورميانه بزرگ آمريكا تماميت جهان اسلام را در مقابل خود قرار مي دهد، افزود: آمريكا اكنون آتش گرفته است و براي خاموش كردن خود بر روي خود بنزين مي ريزد تا بدين وسيله خود را خاموش كند.