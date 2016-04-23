به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، «آناستازیا» انیمیشن پرطرفدار و پرفروش سال ۱۹۹۷ کمپانی فاکس است. این انیمیشن داستان سفری جادویی و عاشقانه و روایتگر زندگی آناستازیا دختر خاندان پادشاهی رومانف‌ها است که توسط راسپوتین دزدیده می‌شود. بعد از گذشت سال‌ها دوشز بزرگ جایزه‌ای را برای پیدا کردن آناستازیا تعیین می‌کند.



کمپانی «سرگرمی‌های صحنه‌ای آمریکا» و تام کردای قصد دارند تئاتری موزیکال بر اساس این انمیشن شناخته شده را در فصل ۱۷-۲۰۱۶ در تئاتر برادوی روی صحنه ببرند.



نویسندگی این تئاتر موزیکال بر عهده ترنس مک‌نالی و استفان فلاهرتی آهنگساز این اثر است. لین آرنز برنده جایزه تونی نیز ترانه‌سرای تئاتر موزیکال «آناستازیا» است.



مگ رایان، جان کیوساک، کریستوفر لیوید و کلسی گرامر از جمله بازیگران مطرح سینمای جهان هستند که در انمیشین «آناستازیا» در سال ۱۹۹۷ به عنوان صداپیشه حضور داشتند.