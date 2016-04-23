به گزارش خبرنگار مهر، یونس خسروانی صبح شنبه در جمع مردم شهر کلمه شهرستان دشتستان اظهار داشت: تامین اجتماعی استان بوشهر یکی از پیش قراولان ادارات کل سازمان تامین اجتماعی کشور است که افزایش خدمات ام.آر.آی و تخت های بیمارستانی از برنامه های مهم حوزه درمان استان در سال جدید خواهد بود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهرادامه داد: افزایش پوشش بیمه ای در سراسر استان و به‌ویژه شهرستان دشتستان نیز در دستور کار امسال این سازمان است.

یونس خسروانی بیان داشت: با معرفی شهردار کلمه به ۱۰ نفر از کارگران ساختمانی ذی‌حق این شهر بیمه مشمولان کارگران ساختمانی که شامل خدمات کامل اما با سوبسید به‌عنوان عیدی تامین اجتماعی استان بوشهر به مردم این شهر، در اردیبهشت ماه تقدیم خواهیم کرد.

وی در بخش ابتدایی سخنانش گفت: بدون شک فضای نشاط و شادی و امیدی که در کشور وجود دارد، نشات گرفته از حضور جدی مردم در صحنه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر افزود: اگر امروز دور هم جمع هستیم به واسطه عقلانیت و امیدی است که مردم به وجود آوردند، بنابراین همانطور که شما مردم در هفتم اسفندماه ۱۳۹۴ یکبار دیگر همدلی و همزبانی با دولت داشتید و در انتخابات، خواست خود را مبنی بر صلح و تعامل با دنیا اعلام کردید بدون شک می توان مهمترین دستاورد دولت تدبیر و امید را تعامل با دنیا و پیام صلح و دوستی به دنیا دانست.

خسروانی خاطرنشان ساخت: امیرالمومنین علی علیه السلام هم پیام صلح و دوستی و همزیستی مسالمت آمیز را برای بشریت داشت.

وی یادآور شد: «برجام» که دسترنج دیپلماسی دولت تدبیر و امید و شخص دکتر ظریف است و با تاکید و تایید مقام معظم رهبری صورت گرفته، را می توان از دستاوردهای مهم دولت دانست که امید داریم از ماحصل آن، نشاط بیشتری در سطوح داخلی و خارجی برای مردم به وجود آید.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر، طرح تحول نظام سلامت، نظام جامع تامین اجتماعی، فضای باز سیاسی، حضور پرنشاط مردم در فضای انتخابات و مشارکت های اجتماعی و طرح امید اجتماعی را از جمله توفیقات این دولت دانست.

خسروانی افزود: به همت نماینده عالی دولت در استان بوشهر، ۸۰ درصد روستاهای استان در دو سال اخیر دارای زمین ورزشی اختصاصی شده‌اند و در شهر کلمه هم دولت در حد بضاعت و توانش امکاناتی را فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: استان بوشهر در جذب اعتبارات در سطح کشور رتبه اول را کسب کرده و ساخت بزرگراه‌ها، تکمیل راه‌ها و رشد گردشگری نیز از جمله سایر توفیقات استان در دولت تدبیر و امید هستند.