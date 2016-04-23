تشكیل گروه كاری ویژه برای تضمین اجرای لغو تحریم ها

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بعیدی نژاد در یادداشت خود در كانال تلگرام آورده است: جلسه كمیسیون مشترك میان جمهوری اسلامی ایران و كشورهای ۱+۵ طی روزهای پنجشنبه و جمعه در سطح كارشناسی و معاونان سیاسی در وین برگزار گردید.

وی افزود: اعضای كمیسیون، مسائل هسته ای و موضوع لغو تحریم ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. با توجه به مشكلاتی كه درخصوص نقل و انتقالات بانكی و ارزی میان بانكهای ایرانی و بانكهای بزرگ اروپایی وجود دارد كمیسیون وقت زیادی را در سطح كارشناسی و معاونان به این موضوع اختصاص داد.

بعیدی نژاد ادامه داد: در همین چارچوب و پیرو جلسه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه كشورمان در سه روز قبل راه های متنوعی برای حل این مشكلات مورد بحث قرار گرفت.

به گفته بعیدی نژاد، برای پیگیری موثرتر حل مشكلات، طرف ها تفاهم کردند كه یك گروه كاری ویژه برای تضمین اجرای لغو تحریمزها تشكیل دهند تا بتوانند با تمركز بیشتر بر مباحث اجرایی، مشكلات فراروی ایران را حل و فصل كنند.

وی تصریح كرد: یكی از موضوعاتی كه در حاشیه جلسه روز (جمعه) كمیسیون نهایی گردید امضای قرارداد میان سازمان انرژی اتمی ایران و شركتهای آمریكایی برای فروش ۳۲ تُن آب سنگین بود، معامله ای كه به دلیل حساسیت ماده هسته ای آب سنگین فروش آن از سوی ایران غیر ممكن تلقی می شد.