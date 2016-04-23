۲۰ هزار کارگر ساختمانی مازندران در لیست انتظار بیمه شدن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی ساداتی ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران در ساری، اشتغال پایدار و امنیت شغلی برای همه گروههای کارگری را نیاز جامعه برشمرد و درباره بیمه کارگران ساختمانی گفت: سهمیهای که تا پایان سال ۹۳ برای بیمه کارگران در نظر گرفتهشده بود ۲۴ هزار نفر بود و ۱۵ هزار نفر سال قبل تحت پوشش بیمه قرارگرفتهاند.
وی با اشاره به اینکه شمار زیادی از کارگران متقاضی بیمه هستند افزود: در سالهای قبل بیمه کارگران بر اساس سهمیه انجام میشد و تقاضا داریم که این سقف سهمیه کنار گذاشته شود.
ساداتی با عنوان اینکه مسائل مختلف نظیر تحریمها و رکود اقتصادی سبب شده تا توقفهای کاری زیادی را در بخش ساختمانی شاهد باشیم گفت: بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد صنایع تولیدات داخلی ساختمانی و صنایع مربوط مانند حملونقل ط متوقفشده است.
وی با اظهار اینکه وقتی کار ساختمانی متوقف میشود، صنایع وابسته به آن نیز دچار رکود و توقف میشود بابیان اینکه مسکن مهر تأمینکننده نیاز کامل جامعه نبوده است گفت: به دلیل نبود نقدینگی در کشور و نبود اعتبارات و تسهیلات مناسب، مردم نمیتوانند ساختوساز را انجام دهند.
ساداتی با اشاره به اینکه شهرداریها یکی از دلایل رکود ساختوسازها هستند گفت: چندین برابر کردن مبلغ تعرفه دریافت مجوزها و عوارض ازجمله مشکلات به شمار میرود و سبب میشود تا کارفرمایان رغبتی برای ورود به کارهای ساختمانی نداشته باشند.
رئیس انجمن صنفی کارگران مازندران، بیکاری کارگران را ناشی از توقف و رکود برشمرد و گفت: اکنون شاهد آن هستیم که کارگران زیادی چندین روز از یک ماه را بیکار هستند.
وی به آموزش کارگران ساختمانی اشاره گفت: تاکنون ۱۸ هزار کارگر ساختمانی آموزش ایمنی دریافت کردهاند و آیین نامه آموزش کارگران و سطحبندی این آموزشها تهیهشده است.
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