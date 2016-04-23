آرای مردم حق الناس است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، بهروز اکرمی در جمع فرمانداران و بخشداران و اعضای هیئت نظارت بر انتخابات غرب هرمزگان، عنوان کرد: در جمهوری اسلامی ایران انتخابات توسط حاکمیت آن یعنی مردم برگزار می شود در این میان ما خدمتگزاران مردم هستیم.

وی افزود: ستاداجرایی انتخابات و هیئت نظارت انتخابات دو بال انتخابات هستند که هرکدام در جای خود و با هماهنگی باهم می توانند موفقیت را به ارمغان آورند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تصریح کرد: مرحله دوم انتخابات همواره از اهمیت بالایی برخوردار است از این رو همکاران باید توجه بسیار بالایی داشته باشند چون ما امانت‌دار مردم هستیم.

اکرمی گفت: باید شرایط به گونه ای باشد که همه آحاد جامعه بتوانند به آسانی رای خودرا به صندوق بیاندازند به اصطلاح حتی یک رای نیز بر روی زمین نماند.

رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان گفت: آرای مردم متعلق به نظام جمهوری اسلامی و حق الناس است و این وظیفه همه ما را بسیار سنگین تر می کند و باید با حساسیت و دقت بالا انتخابات دور دوم در غرب هرمزگان برگزار شود.

دور دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی دهم اردیبهشت در حوزه انتخابیه بندرلنگه، بستک و پارسیان برگزار می شود.