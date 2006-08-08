آزادسازي كاغذ به صورت تك نرخي باعث افت قيمت مي شود

جهانگيري در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با بيان اين مطلب افزود : دو نرخي شدن كاغذ هيچ تغييري در شرايط موجود به وجود نمي آورد و باعث وجود آمدن رانت ، بازار سياه و اتلاف وقت مي شود و تنها راه براي حل مشكل كنوني تهيه كاغذ آزاد سازي كامل كاغذ است.

رحيم زاده رئيس اتحاديه كاغذ فروشان نيز در اين باره گفت : در حال حاضر تعاوني ها كاغذي براي در اختيار قرار دادن به ناشران ندارند و اغلب انبارها خالي از كاغذ است.

وي تصريح كرد : ناشران در نوبت هاي طولاني براي دريافت كاغذ مانده اند و سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد هم در واردات كاغذ به مشكل برخورده است. اين مسائل سب شده كه بهاي كاغذ در بازار اندكي افزايش يابد كه اين مساله مقطعي است.

به گزارش مهر، در روزهاي گذشته بهاي كاغذ در بازار ظهيرالاسلام رو به افزايش گذاشته است و مصوبه دولت مبني بر حذف يارانه كاغذ دولتي همچنان تغييري در بازار اين كالا نداشته است.

برخي از كاغذ فروشان اين افزايش قيمت را مقطعي مي دانند و دليل آن را هم كمبود كاغذ خارجي در انبار تعاوني ها و مشكلاتي كه براي واردات كاغذ از سوي سازمان چاپ و انتشارات به وجود آمده عنوان مي كنند .