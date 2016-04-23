به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر شنبه در جلسه دیدار با کارکنان دانشگاه علوم پزشکی، سلامت را بحث گسترده ای عنوان کرد و افزود: این بخش بسیار حساس است و به تبع کارکنان زحمتکش و دلسوزی دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان زنجان، اظهار کرد: این طرح تا کنون در استان به خویی اجرا شده و این رضایتمندی مردم را به دنبال داشته است.

انصاری با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در روند اجرای طرح نظام سلامت کشور افزود: اطلاع‌رسانی خدمات انجام‌گرفته در حوزه بهداشت و درمان نباید رویکردی تبلیغاتی داشته باشد چون وجدان عمومی مردم هیچ‌گاه در قضاوت خود خطا نمی‌کند، به همین‌خاطر می‌توان به صراحت اذعان کرد که اجرای طرح تحول سلامت نیز در حافظه تاریخی مردم باقی می‌ماند.

استاندار زنجان گفت: برنامه بهداشت و درمان کوتاه مدت نیست که در یک مقطع چند ساله به نتیجه برسد و در این راستا طرح نظام سلامت به دو برنامه پنج ساله نیاز دارد.

انصاری تاکید کرد: توسعه زنجان، توسعه صنعتی است و در این راستا باید دستگاه های ذیربط همچون محیط زیست، راهکارهای لازم برای جلوگیری از آسیب های این صنعتی شدن را در استان زنجان فراهم کنند.

استاندار زنجان با بیان اینکه حوزه درمان نیز مانند سایر حوزه‌ها نیاز به نهادینه‌ کردن فرهنگ و تغییر نگاه‌های سطحی دارد افزود: بخش مهمی از افراد جامعه خود را در حوزه بهداشت و درمان،صاحب‌نظر می‌دانند و برای بیماری‌های یکدیگر، نسخه واحد می‌پیچند که این موضوع مشکلات بسیاری برای حوزه سلامت ایجاد کرده و هزینه‌های بسیاری می‌تراشد.