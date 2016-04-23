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۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۰۱

با سخنرانی حجت الاسلام محمدتقی اسلامی؛

کارگاه فلسفه اخلاق «روش حل مسئله در اخلاق کاربردی» برگزار می شود

کارگاه فلسفه اخلاق «روش حل مسئله در اخلاق کاربردی» برگزار می شود

بیست و سومین کارگاه فلسفه اخلاق با ارائه حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی اسلامی و با موضوع «روش حل مسئله در اخلاق کاربردی» در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و سومین کارگاه فلسفه اخلاق به همت جمعی از طلاب علاقه مند به حوزه اخلاق، با عنوان روش حل مسئله در اخلاق کاربردی، دوشنبه ۶ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸ در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار می شود. 

در کارگاه فلسفه اخلاق، حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی اسلامی با ارائه به این سوالات پاسخ خواهد داد که مسئله اخلاقی چیست؟ آیا همه مسائل اخلاقی قابل حل اند؟ حل مسئله  به چه معنا برای اخلاق کاربردی اهمیت دارد؟

دانشمندان این رشته تا کنون دو تعریف مهم برای اخلاق کاربردی ذکر کرده اند. مطابق هر دو تعریف، مسئله اخلاقی عنصر مقوم این شاخه از پژوهش های اخلاقی است.

هر چند ممکن است بر اساس یکی از این دو تعریف «حل مسئله» ذاتاً موضوعیت نداشته باشد؛ ولی مواجهه با مسئله، به هر حال اهمیت اساسی دارد.

اینک پرسش آن است که با چه شیوه و روشی باید به مواجهه با مسئله اخلاقی برخاست؟ روش مواجهه با یک مسئله اخلاقی، به شیوه ای قیاسی و متوقف بر قبول یک نظریه کلان هنجاری است؛ یا تمرکز بر خصوصیات مورد مسئله و مراعات اقتضائات جزئی آن کارساز است؟ هر کدام از این دو شیوه با مشکلات جدی فلسفی روبه رو است. در این بحث با ارائه حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی اسلامی راه حل ها بررسی خواهد شد.

بیست و سومین کارگاه فلسفه اخلاق به همت جمعی از طلاب علاقه مند به حوزه اخلاق، با عنوان روش حل مسئله در اخلاق کاربردی، دوشنبه ۶ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸ در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار می شود.

کد مطلب 3605877

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