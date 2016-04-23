به گزارش خبرنگار مهر، کارن خانلری در نشست خبری با موضوع یکصد و یکمین سالگرد نسل کشی ارامنه که عصر امروز در خلیفه‌گری ارامنه تهران برگزار شد، اظهار داشت: بسیاری از کشورها واقعه نسل کشی ارمنی ها را به رسمیت شناخته و محکوم کرده اند؛ از روسیه تا فرانسه و حتی ونزوئلا.

وی افزود: حضور این کشورها در مراسم ۲۴ آوریل یک دلیل سیاسی نیز دارد و آن این است که ترکیه علاوه بر نسل کشی ارامنه به نسل کشی آشوریان، یونانی ها، کردها و علوی ها متهم است.

کارن خانلری با بیان اینکه از حدود ۱۰۰ سال پیش نقش ترکیه در منطقه سازنده نبوده است، گفت: هم اکنون نیز ترکیه در راستای همین سیاست از گروه های تروریستی و تندرو در منطقه پشتیبانی کرده و برای به هم ریختن موازنه قدرت تلاش می کند؛ به همین دلیل از گروههای افراطی و جنگ افروز حمایت می کند.

نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در خصوص نقش جمهوری اسلامی ایران در به رسمیت شناخته شدن نسل کشی ارامنه در ترکیه ادامه داد: ایران کشوری است که در طول تاریخ از این بابت منحصر به فرد است و در این کشور جنایت علیه بشر اتفاق نیفتاده و هیچ نسل کشی ای را انجام نداده است؛ از این بابت به خود می بالیم و افتخار می کنیم.

وی با بیان اینکه ما با محکوم کردن این جنایت از تکرار آن جلوگیری می کنیم، تصریح کرد: این مسئله در سیاست خارجی ما هم باید مطرح شود.

نماینده ارامنه تهران و شمال کشور محکوم کردن رویکرد سیاسی عنوان کرد که می تواند از جنایت های مشابه پیشگیری کند و افزود: کشورما می تواند بیشترین بخش را در این زمینه احیا کند.

کارن خانلری نسل کشی ارامنه را یکی از دردناک ترین وقایع تاریخ برشمرد و افزود: اقدامات سیاسی در این راستا برای پذیرش ترکیه لازم است. دولت ترکیه از اقدامات جامعه ارامنه ایران ناراحت بوده و واکنش نشان داده است اما اقدامات سیاسی ما آنقدر ادامه خواهد یافت تا به هدف برسد.