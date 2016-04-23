به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته سلامت از فعالان عرصه سلامت کشور در طول سال ۹۴ در همایش ملی سلامت با حضور وزیر بهداشت، معاونان وی، استاندار یزد و جمعی از مسئولان تجلیل شد.

علیرضا استقامتی پژوهشگر بیماری‌های غیرواگیردار از دانشگاه تهران، ایرج خدادادی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی همدان، علیرضا یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و طاهره پاک‌ فطرت، پرستار کلینیک دیابت شهید مطهری شیراز از جمله فعالان عرصه بهداشت کشور بودند که مورد تجلیل قرار گرفتند.

همچنین حمید صمدزاده، مهتاب مقصودلو معاون پ‍ژوهشی طب انتقال خون، حسام‌‌الدین علامه مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت، میترا ادراکی عضو هیئت علمی دانشکده مامایی و پرستاری دانشگاه حضرت فاطمه (س) فارس، محسن ناصری رئیس مرکز تحقیقات بالینی دانشگاه شاهد، هرمز کیخوان‌زاده مدیرعامل انجمن اطلاع‌رسانی دیابت، داود پهلوانی رئیس اداره تحقیقات هسته گزینش وزارت بهداشت و محمدرضا ناظر مسئول کارگروه سلامت بسیج از استان لرستان نیز تجلیل شدند.

مهدی میرزا بابایی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک، حسام درستی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مصطفی صالحی و نیکوکاران مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نیز مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این مراسم همچنین از فرزند شهید مدافع حرم، شهید علی‌محمد الله دادی که سال گذشته به درجه رفیع شهادت نائل شد نیز با حضور استاندار یزد، وزیر بهداشت و معاون اجرایی سپاه الغدیر استان یزد تجلیل شد.