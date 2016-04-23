سالانه ۸۷۷ هزار جلد کتاب در استان قزوین امانت گرفته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی شنبه شب در جلسه انجمن کتابخانه های استان قزوین که در استانداری برگزار شد گفت: در استان قزوین در حال حاضر ۶۲ باب کتابخانه وجود دارد که زیربنای مفید کتابخانه ها بالغ بر ۳۱ هزار و ۲۱۳ است که تعداد کتب موجود نیز ۸۹۲۴۴۱ جلد است.

وی افزود: ۶۳ هزار و ۷۶۵ نفر در کتابخانه های استان عضویت دارند که این افراد سالانه ۸۷۷ هزار و ۴۸۲ جلد کتاب برای مطالعه به امانت می گیرند.

رمضانی بیان کرد: از نظر تعداد کتابخانه های موجود استان قزوین با ۱۹ درصد رشد در ردیف ۲۴ هستیم، از نظر زیربنا با ۱۱ درصد رشد در رده شانزدهم، از نظر تعداد نسخ با ۱۰ درصد رشد در رتبه هجدهم و تعداد اعضا با ۱۴ درصد رشد در جایگاه ۱۴ و از نظر امانت گرفتن کتاب با ۵ درصد رشد در رده ۱۷ کشور قرار داریم.

مدیرکل کتابخانه های استان قزوین تصریح کرد: در موضوع شاخصها در متوسط زیربنای کتابخانه ای با ۵۰۸ مترمربع چهارمین استان کشور، نسخه کتاب در یک کتابخانه با تعداد ۱۴ هزار و ۶۳۰ جلد در رده هفتم، در متوسط عضو در یک کتابخانه با یک هزار و ۴ نفر در رده دوم و متوسط امانت یک کتابحانه در ردیف هفتم قرار گرفته ایم.

رمضانی بیان کرد: در راستای نیل به این اهداف برنامه های میان مدت ۵ ساله و همچنین برنامه های کوتاه مدت کتابخانه ها تدوین شده و چشم انداز سال نیز دیده شده است.

وی اضافه کرد: طرح شاداب ‌سازی فضای کتابخانه های عمومی به منظور ارتقای شاخص‌های مطالعه و پویایی کتابخانه‌های عمومی برای استفاده مراجعان و جذب آنها در آبان ماه سال جاری در استان قزوین برای اولین بار اجرا شد.

مدیرکل کتابخانه های استان قزوین اظهارداشت: در سال ۹۴ تعداد ۲۷ عنوان و بالغ بر ۲۱۵۰ نسخه کتاب از ناشران و نویسندگان استانی خریداری شده که این رقم در مقایسه با سال قبل از آن دو برابر شده است.

وی گفت: ورود ۱۲ هزار نسخه کتاب به مرکز مبادله از محل کتب اهدایی اعضاء، ادارات و سایر دستگاه ها همچنین تجهیز و ارتقاء منابع ۹ کتابخانه نهادی و مشارکتی استان از محل منابع مرکز مبادله، جذب بالغ بر ۴۲ هزار جلد کتاب اهدایی موسسه فرهنگی شاهد، بنیاد شهید استان، سازمان حفظ ارزشهای دفاع مقدس، شهرداری قزوین، استانداری قزوین، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بنیاد علمی قلم چی از دیگر کارهاست که تنها کتب اهدایی از بنیاد قلم چی بیش از ۴۶۰ میلیون ریال ارزش دارد.

وی بیان کرد: برگزاری نشست های کتابخوانی و قصه گویی ویژه اعضای نابینا و کم بینا، تکریم مقام کتابدار و ترویج فرهنگ کتابخوانی استان قزوین با حضور مدیرکل امور انجمن ها و استان های نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، مسئولان فرهنگی، اعضای شورا و انجمن کتابخانه های عمومی استان، همکاران ستادی و کتابداران استان در قزوین برگزارر شده است.

رمضانی تصریح کرد: تشکیل بیش از ۳۰ گروه مطالعاتی درکتابخانه های عمومی استان قزوین، برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش قزوین از جمله افتتاح نشست های کتابخوان مدرسه ای و افتتاح نمادین ایستگاه مطالعه ونشست های کتابخوان در ۱۶ جلسه، نقد کتاب در سطح ملی، استانی و شهرستانی در ۳۵ برنامه، رونمایی کتاب در سطح ملی، استانی و شهرستانی در ۱۹ برنامه، برپایی ۲۵۰ نمایشگاه کتاب در سطح استان و شهرستانها، ۲۰۰ جلسه قصه گویی بخش کودک، اجرای ۳۷ مسابقه فرهنگی کتابخوانی در سطح استان و شهرستان ها در سال گذشته انجام شد.

وی افزود: همچنین برگزاری مسابقات آنلاین، مسابقه مهارت های رضوی به مناسبت دهه کرامت، امام در عینیت جامعه به مناسبت محرم و صفر، نماز چیست؟ به مناسبت دهه مبارک فجر و اجلاس نماز، مسابقه مکتوب به مناسبت هفته دفاع مقدس از دیگر کارهای انجام شده است.

رمضانی یادآورشد: در سال گذشته بالغ بر ۲۵۰ نمایشگاه کتاب در سطح استان و شهرستان ها در محل کتابخانه های عمومی برگزار شد.

چشم انداز استان افزایش کتابخانه تا ۷۲ باب

رمضانی بیان کرد: در چشم انداز امسال باید سطح زیربنای کتابخانه ای استان به ۳۵ هزار مترمربع، تعداد اعضا به ۷۰ هزار نفر، نسخ کتابخانه ها به ۹۲۰ هزار جلد و تعداد امانت سالانه به ۹۰۰ هزار جلد برسد.

وی افزود: شناسایی مکانهای فاقد کتابخانه در شهرهای اطراف و روستاها، از اولویت های امسال است که در این راستا تاکنون ۲۴ نقطه در روستاها شناسایی شده است.

مدیرکل کتابخانه های استان یادآورشد: افزایش فضای کتابخانه امام خمینی قزوین مبلغ ۱۰ میلیارد ریال، خرید منابع کتابخانه جدید ۷۰۰ میلیون ریال، تامین منابع کتابخانه موجود ۲۰۰ میلیون ریال، تکمل طرح های نیمه تمام در سگز آباد، بیدستان، نرجه و خاکعلی حدود ۱۲۰ میلیارد ریال نیاز اعتباری دارد تا فضاهای موجود توسعه یافته و تکمیل شود.