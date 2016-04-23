اعتکاف دل بریدن از دنیا و نزدیکی به خدا معنا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی شامگاه شنبه در خلال بازدید از معتکفان مسجد آقای شاهرود با حضور رئیس ستاد اعتکاف این شهرستان، با اشاره به اینکه فیض حضور در اعتکاف نصیب هرکسی نمی شود، ابراز داشت: این سنت حسنه که به همت سازمان تبلیغات اسلامی اجرا می‌شود امری با برکت است که شما با آن، از تعلقات دنیوی رها می‌شوید.

وی با بیان اینکه اعتکاف دل بریدن از دنیا و رسیدن به مخلوق است، افزود: حضور در مراسم معنوی اعتکاف توفیقی است که باعث آرامش روح و جسم و ایجاد ارتباط نزدیک با خالق می‌شود.

معاون استاندار سمنان حضور پرشور قشر جوان ایران اسلامی در این آئین معنوی را بسیار حائز اهمیت دانست و خاطر نشان کرد: از ابتدای انقلاب تا به امروز، مساجد پایگاهی مقدس برای دور کردن جوانان از آسیب‌ها و معضلات اجتماعی و توطئه‌های دشمنان و نزدیکی و رسیدن به خداوند متعال بوده و هم اکنون نیز بیشتر از گذشته است.

هاشمی ضمن تقدیر از اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود برای برنامه‌ریزی دقیق برگزاری این مراسم معنوی اظهار داشت: اجر خدمت صادقانه به معتکفان آن هم با این برنامه زمانبندی شده دقیق، نزد خداوند محفوظ خواهد ماند.

وی افزود: اعتکاف جاری باحضور بالغ بر چهار هزار نفر نشان دهنده میزان تدین و اشتیاق مردم این شهرستان در امور عبادی است که این مهم بسیار حائز اهمیت است.

در سال جاری نیز برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی گوناگونی توسط اداره تبلیغاتاسلامی شهرستان شاهرود، ائمه جماعات و هیئت امناء مساجد پیش بینی و اجرا شد.