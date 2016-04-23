اعتکاف فرصتی طلایی است که باید از آن بهره کافی را برد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید عبدالهیان شامگاه شنبه همزمان با واپسین افطار معتکفان به میزبانی مسجد آقای شاهرود، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات معتکفان و تسلیت ایام شهادت عقیله بنی هاشم(س)، اظهار داشت: باید قدر و ارزش این فرصت‌ها را بدانید چون این راز و نیازها باعث ایجاد زمینه ارتقاء معنویت برای همه می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد: خداوند ما را از شیعیان و پیروان واقعی امیرالمومنین علی(ع) و حضرت زینب کبری(س) قرار دهد و شفاعت ایشان در دنیا و آخرت نصیب‌مان شده و به فریاد ما برسند.

رئیس ستاد اعتکاف شهرستان شاهرود در ادامه به ذکر مناقب حضرت زینب(س) پرداخت و گفت: سه شاخصه وراثت، محیط و داشتن معلم مناسب رمز ولایت‌پذیری و ماندگاری ایثار و فداکاری‌‌ ایشان است.

وی اظهار داشت: انسان عاقل زیاد داریم ولی ممکن است این عاقل کار اشتباهی انجام دهد ولی اگر تلاش کند تا این صفت در او پایدار شود به او عقیل می‌گویند.

عبدالهیان تصریح کرد: اعراب به کسی که عقل را در سیطره خود دارد، لقب عقیله می‌دهند یعنی این فردی است که عقل را هدایت کرده و می‌گوید چه بکند.

وی افزود: حضرت زینب(س) به‌عنوان عقیله بنی هاشم، کربلا و حوادث پس از آن را مدیریت کرد و چنان تدبیری اندیشید و عقل را بکار برد که امروز یکی از ثمرات آن یعنی افزایش حب علی(ع) و خاندانش پس از یک هزار و ۴۰۰ سال را به وضوح شاهد هستیم.

مسجد آقای شاهرود ۱۴۰معتکف را در خود جای داده است.