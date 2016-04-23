به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمان، در نخستین نشست مسئولان کتابخانه‌های مشارکتی و مستقل کرمان ابراهیم کمالی معاون اداره کل کتابخانه‌ها با اشاره به ضرورت برگزاری این گونه جلسات گفت: باید بتوان با ایجاد یک تفکر،خرد جمعی و ارائه تجربیات، سطح و توان خدمت رسانی به اعضا را افزایش داد تا شاهد حضور بیشتر مردم در کتابخانه‌های عمومی شد.

وی دربخشی دیگر از سخنان خودگفت: هدف از راه اندازی کتابخانه‌های مشارکتی در سطح استان، ارتقا مطالعه مفید و تشویق مردم به کتابخوانی است که تحقق آن ارکان مختلفی دارد.

وی بیان کرد: از مهمترین ارکان ارتقاء فرهنگ کتابخوانی درجامعه ، کتاب، منابع و فضاهای فیزیکی کتابخانه‌هاست،که هر مقدار بتوانیم کتابخانه‌های عمومی را به لحاظ منابع، دسترسی و سامان دادن به منابع و ایجاد فضای کتابخانه‌ای از طریق مشارکت با دستگاه‌های فرهنگی و... تقویت کنیم، می‌توانیم گامهای بلندتری در رسیدن به هدف برداریم.

کمالی اضافه کرد: دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی در روستاها و همچنین نهادها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در شهرها با فراهم کردن ساختمانی با حداقل متراژ ۱۰۰ مترمربع و همچنین تأمین امکانات سخت افزاری مرود نیاز می‌توانند درخواست خود را برای اخذ مجوز کتابخانه مشارکتی به این اداره کل ارائه دهند.

وی تصریح کرد: پس از ارائه درخواست کارشناسان این نهاد از مکان مشخص شده بازدید به عمل می‌آورند و در صورت تائید درخواست مجوز به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ارسال می‌شود.

در این نشست مسائل مربوط به آمار و ارسال اطلاعاتِ کتابخانه‌های مشارکتی،درخواست تمدید مجوز، ارسال گزارش عملکرد یک ساله و عملکرد کتابخانه‌ها در امور فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.