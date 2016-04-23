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۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۱:۴۳

معاون اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمان:

راه اندازی کتابخانه‌های مشارکتی باعث ارتقا مطالعه مفیدمی شود

راه اندازی کتابخانه‌های مشارکتی باعث ارتقا مطالعه مفیدمی شود

کرمان - معاون اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمان راه اندازی کتابخانه‌های مشارکتی را در راستای ارتقای مطالعه مفید در کرمان ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمان، در نخستین نشست مسئولان کتابخانه‌های مشارکتی و مستقل کرمان ابراهیم کمالی معاون اداره کل کتابخانه‌ها با اشاره به ضرورت برگزاری این گونه جلسات گفت: باید بتوان با ایجاد یک تفکر،خرد جمعی و ارائه تجربیات، سطح و توان خدمت رسانی به اعضا را افزایش داد تا شاهد حضور بیشتر مردم در کتابخانه‌های عمومی شد.

وی دربخشی دیگر از سخنان خودگفت: هدف از راه اندازی کتابخانه‌های مشارکتی در سطح استان، ارتقا مطالعه مفید و تشویق مردم به کتابخوانی است که تحقق آن ارکان مختلفی دارد.

وی بیان کرد: از مهمترین ارکان ارتقاء فرهنگ کتابخوانی درجامعه ، کتاب، منابع و فضاهای فیزیکی کتابخانه‌هاست،که هر مقدار بتوانیم کتابخانه‌های عمومی را به لحاظ منابع، دسترسی و سامان دادن به منابع و ایجاد فضای کتابخانه‌ای از طریق مشارکت با دستگاه‌های فرهنگی و... تقویت کنیم، می‌توانیم گامهای بلندتری در رسیدن به هدف برداریم.

کمالی اضافه کرد: دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی در روستاها و همچنین نهادها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در شهرها با فراهم کردن ساختمانی با حداقل متراژ ۱۰۰ مترمربع و همچنین تأمین امکانات سخت افزاری مرود نیاز می‌توانند درخواست خود را برای اخذ مجوز کتابخانه مشارکتی به این اداره کل ارائه دهند.

 وی تصریح کرد: پس از ارائه درخواست کارشناسان این نهاد از مکان مشخص شده بازدید به عمل می‌آورند و در صورت تائید درخواست مجوز به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ارسال می‌شود.

در این نشست مسائل مربوط  به آمار و ارسال اطلاعاتِ کتابخانه‌های مشارکتی،درخواست تمدید مجوز، ارسال گزارش عملکرد یک ساله و عملکرد کتابخانه‌ها در امور فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 3606012

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