پرونده واحدهای مسکن مهر لرستان تا پایان امسال باید بسته شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه شنبه در جلسه شورای مسکن لرستان در سخنانی با تاکید بر لزوم تکمیل واحدهای مسکن مهر لرستان اظهار داشت: باید با اقدامات لازم پرونده واحدهای مسکن مهر لرستان تا پایان امسال بسته شود.

وی با بیان اینکه به اندازه کافی گرفتار واحدهای مسکن مهر استان شده ایم عنوان کرد: باید هر چه سریع تر پرونده واحدهای مسکن مهر در استان جمع شود.

استاندار لرستان به واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر لرستان اشاره کرد و گفت: باید ظرف 25 روز آینده مدیر کل راه و شهرسازی لرستان برنامه عملیاتی خود را در رابطه به تعیین تکلیف این تعداد واحد بدون متقاضی به شورای مسکن استان ارائه دهد.

بازوند همچنین به موضوع ایجاد زیرساختهای واحدهای مسکن مهر استان اشاره کرد و گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان باید همکاری لازم را با شرکت های زیر ساخت استان در این رابطه داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه راه و شهرسازی استان باید راه حل مناسبی برای تامین منابع مالی زیرساختهای مسکن مهر استان پیدا کند گفت: وزارت راه و شهرسازی همه اختیارات را در رابطه با واحدهای مسکن مهر به شورای مسکن استانها واگذار کرده و در این راستا باید راه حل مناسبی برای رفع مشکلات این احد اتخاذ کنیم.