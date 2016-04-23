  1. استانها
  2. لرستان
۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۱:۱۸

استاندار لرستان:

پرونده واحدهای مسکن مهر لرستان تا پایان امسال باید بسته شود

خرم آباد - استاندار لرستان بر لزوم تعیین تکلیف واحدهای مسکن مهر این استان تا پایان امسال تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه شنبه در جلسه شورای مسکن لرستان در سخنانی با تاکید بر لزوم تکمیل واحدهای مسکن مهر لرستان اظهار داشت: باید با اقدامات لازم پرونده واحدهای مسکن مهر لرستان تا پایان امسال بسته شود.

وی با بیان اینکه به اندازه کافی گرفتار واحدهای مسکن مهر استان شده ایم عنوان کرد: باید هر چه سریع تر پرونده واحدهای مسکن مهر در استان جمع شود.

استاندار لرستان به واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر لرستان اشاره کرد و گفت: باید ظرف 25 روز آینده مدیر کل راه و شهرسازی لرستان برنامه عملیاتی خود را در رابطه به تعیین تکلیف این تعداد واحد بدون متقاضی به شورای مسکن استان ارائه دهد.

بازوند همچنین به موضوع ایجاد زیرساختهای واحدهای مسکن مهر استان اشاره کرد و گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان باید همکاری لازم را با شرکت های زیر ساخت استان در این رابطه داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه راه و شهرسازی استان باید راه حل مناسبی برای تامین منابع مالی زیرساختهای مسکن مهر استان پیدا کند گفت: وزارت راه و شهرسازی همه اختیارات را در رابطه با واحدهای مسکن مهر به شورای مسکن استانها واگذار کرده و در این راستا باید راه حل مناسبی برای رفع مشکلات این احد اتخاذ کنیم.

کد خبر 3606020

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها