شرور سابقه دار در جنوب کرمان دستگیر شد

سرهنگ مهیار سعیدی در گفتگو با مهر اظهارداشت: با قاطعیت بسیار بالا و اشراف کامل مسائل امنیتی شهرستان را زیر نظر داریم و هدف ما پیشگیری از بروز جرم در جامعه است.

وی افزود: در صورت بروز جرم نیز با افراد شرور به سختی و بدون هیچ گونه مسامحه برخورد خواهیم کرد و در این راستا نیز یک شرور سابقه دار را که موجب بروز رعب و در جامعه شده بود را پس از مدتها کار اطلاعاتی دستگیر کردیم که تحویل مقامات قضایی شده است و به زودی نتیجه جرایم خود را خواهد دید.

وی گفت: این فرد مدتها فراری بوده است و سابقه هایی مانند هفت فقره ضرب و جرح با چاقو، دو فقره تیراندازی منجر به جرح شهروندان، سرقت به عنف، حمل و نگهداری اسلحه غیر مجاز، قدرت نمایی و ایجاد رعب و وحشت با سلاح غیر مجاز را در سابقه خود دارد.

وی ادامه داد: با اقداماتی که صورت گرفت مخفیگاه این شرور شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد و یک قبضه سلاح دست ساز نیز ازمحل اختفای وی کشف شد.

وی تاکید کرد با هر گونه نا امنی در جنوب کرمان به شدت و مطابق قانون برخورد می شود.