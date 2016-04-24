غلامعباس حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور توسعه زیرساخت‌های گازرسانی در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته است و در شهرها و روستاهای استان بوشهر شاهد اجرای طرح‌های بسیار خوبی هستیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون شبکه‌های گازرسانی در ۳۳ شهر و ۲۰۵ روستای استان بوشهر اجرا شده است، خاطرنشان کرد: تاکنون چهار هزار و ۷۶۰ کیلومتر شبکه‌گذاری گاز در سطح استان بوشهر انجام شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر به بهره‌مندی ۹۳ درصد از جمعیت شهری استان بوشهر از شبکه گازرسانی اشاره کرد و ادامه داد: تا پایان امسال میزان گازرسانی به جمعیت شهری استان بوشهر به بیش از ۹۸ درصد خواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به بهره‌مندی ۷۰ درصدی جمعیت روستایی استان بوشهر از شبکه گاز، اضافه کرد: تلاش داریم که با اجرای طرح‌های گازرسانی، میزان بهره‌مندی جمعیت روستایی استان بوشهر به ۹۰ درصد برسد.

حسینی در ادامه از اجرای طرح گازرسانی به ۲۰۰ روستا و سه شهر استان بوشهر در سال جاری خبر داد و افزود: تاکنون بیش از ۱۳۷ هزار انشعاب گاز در استان بوشهر نصب شده است.

وی از توسعه گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: از همه ظرفیت‌ها برای تکمیل شبکه‌های گازرسانی در نقاط مختلف استان بوشهر استفاده خواهیم کرد.