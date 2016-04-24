تخم نوغان بین بیش از ۱۶۰۰ بهره بردار در شفت توزیع شد

حسن همتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از روز گذشته توزیع تخم نوغان در استان گیلان آغاز شده است، اظهار کرد: شهرستان شفت پتانسیل بسیار خوبی در زمینه نوغانداری و پرورش کرم ابریشم دارد.

وی با اشاره به یک هزار و ۶۸۲ خانوار بهره بردار نوغان در شهرستان شفت افزود: همزمان با سراسر استان در این شهرستان نیز تخم نوغان بین بهره برداران در حال توزیع است.

رئیس جهاد کشاورزی شفت با بیان اینکه در سال گذشته بیش از دو هزار و ۷۰۰ جعبه تخم نوغان توزیع شد، خاطرنشان کرد: پیش بینی شده امسال با افزایش ۱۰ درصدی در توزیع رو به رو شویم.

همتی ادامه داد: بهره برداران در شفت می توانند برای دریافت تخم نوغان مورد نیاز خود به مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان مراجعه کنند.

وی با اشاره به تولید ۹۵ تن پیله کرم ابریشم در سال گذشته، افزود: ارزش ریالی این میزان تولید برای بهره برداران شفت بیش از یک میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان بوده است.

شهرستان شفت ۴۷۰ هکتار اراضی توتستان دارد.