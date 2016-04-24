اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت مسکن در هلند رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : پیش بینی می شود افزایش نرخ بهره بانکی از سوی «فدرال رزرو» آمریکا ظرف ۴۰ روز آینده صورت گیرد.

وتلتس : اقتصاد فرانسه در مسیر بهبود قرار گرفته است.

سی ان ای : پیش بینی رشد اقتصادی تایوان در سال جاری میلادی ۱.۴۷ درصد است.

رویترز : نرخ تورم مکزیک در ماه آوریل ۲.۶۰ درصد اعلام شد.

بلومبرگ : درآمد دولتی نیجریه به دلیل کاهش بهای جهانی نفت به کمترین رقم در ۵ سال اخیر رسیده است.

آفریکانیوز : سپرده گذاران در زیمباوه معترض به عدم وصول ودیعه خود از بانک در زمان نیاز هستند.

یاهونیوز : رشد اقتصادی مالزی با کندی پیش می رود.

نیوزنو : روسیه و کانادا جایگاه آمریکا در صادرات گندم را تصاحب کرده اند و دیگر آمریکا صادر کننده نخست گندم در جهان نیست.

یاهونیوز : بازگشت رشد اقتصادی به برزیل در زمان کوتاه امری نشدنی است.

نیوزنو : قیمت مسکن در هلند با ۵.۵ درصد افزایش به بیشترین رقم در ۸ سال اخیر رسیده است.

ای تایم : اندونزی رسیدن به رشد اقتصادی ۷ درصد در سال جاری میلادی را هدف قرار داده است.

فایننشال تریبون : ایران تولید محصولات پتروشیمی خود را به ۵۲.۳۳ میلیون تن در سال افزایش می دهد.