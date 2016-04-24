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۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۸:۲۸

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت مسکن در هلند رکورد زد

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت مسکن در هلند رکورد زد

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : پیش بینی می شود افزایش نرخ بهره بانکی از سوی «فدرال رزرو» آمریکا ظرف ۴۰ روز آینده صورت گیرد.

وتلتس : اقتصاد فرانسه در مسیر بهبود قرار گرفته است.

سی ان ای : پیش بینی رشد اقتصادی تایوان در سال جاری میلادی ۱.۴۷ درصد است.

رویترز : نرخ تورم مکزیک در ماه آوریل ۲.۶۰ درصد اعلام شد.

بلومبرگ : درآمد دولتی نیجریه به دلیل کاهش بهای جهانی نفت به کمترین رقم در ۵ سال اخیر رسیده است.

آفریکانیوز : سپرده گذاران در زیمباوه معترض به عدم وصول ودیعه خود از بانک در زمان نیاز هستند.

یاهونیوز : رشد اقتصادی مالزی با کندی پیش می رود.

نیوزنو : روسیه و کانادا جایگاه آمریکا در صادرات گندم را تصاحب کرده اند و دیگر آمریکا صادر کننده نخست گندم در جهان نیست.

یاهونیوز : بازگشت رشد اقتصادی به برزیل در زمان کوتاه امری نشدنی است.

نیوزنو : قیمت مسکن در هلند با ۵.۵ درصد افزایش به بیشترین رقم در ۸ سال اخیر رسیده است.

ای تایم : اندونزی رسیدن به رشد اقتصادی ۷ درصد در سال جاری میلادی را هدف قرار داده است.

فایننشال تریبون : ایران تولید محصولات پتروشیمی خود را به ۵۲.۳۳ میلیون تن در سال افزایش می دهد.

کد مطلب 3606102
علیرضا کمندی

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