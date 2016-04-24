خبرگزاری مهر، گروه استان ها: شمارش آرای انتخابات مجلس دهم در اسفندماه۹۴، استان مرکزی را در لیست ۲۱ استانی قرار داد که باید برگزار کننده دور دوم انتخابات باشد و در دو حوزه انتخابیه «ساوه و زرندیه» و «شازند» هیچ کاندیدایی نتوانست بیش از یک چهارم آراء را از آن خود کند.

همچنین در حوزه انتخابیه «اراک، کمیجان و خنداب»نیز که تنها حوزه صاحب دو کرسی بهارستان در استان مرکزی است، منتخب اول مشخص شد اما رقابت میان نفر دوم و سوم، در دور دوم انتخابات مجلس دهم تعیین تکلیف می شود.

روند انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان مرکزی در اسفندماه۹۴، مشارکت بیش از ۶۰ درصدی واجدین شرایط رای دادن در این استان را رقم زد.

در این میان شمارش آرای مجلس شورای اسلامی نتیجه نهایی این انتخابات را در سه حوزه استان مرکزی مشخص کرد و سه حوزه دیگر به دور دوم کشیده شد.

به بیان دیگر صاحبان چهار کرسی از هفت کرسی مجلس در استان مرکزی منتخب و مشخص شدند و شش نامزد دیگر در دور دوم انتخابات مجلس، بر سر سه کرسی باقی مانده رقابت می کنند.

رقابت ۵داوطلب مرد و یک زن در دور دوم انتخابات مجلس دهم استان مرکزی

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخاب نماینده مجلس دهم در سه حوزه انتخابیه استان مرکزی به دور دوم کشیده شده که در این دور یک داوطلب زن و پنج داوطلب مرد برای سه کرسی رقابت می کنند.

شکرالله حسن بیگی گفت: استان مرکزی شش حوزه انتخابیه و هت کرسی نمایندگی مجلس دارد که حوزه انتخابیه «اراک، کمیجان و خنداب» دو کرسی و پنج حوزه انتخابیه دیگر هر کدام یک کرسی در مجلس دارند.

وی افزود: طی انتخابات مجلس دهم در اسفندماه۹۴، منتخب مردم در حوزه های انتخابیه «خمین»، «محلات و دلیجان» و «تفرش، آشتیان و فراهان» مشخص شد و در حوزه انتخابیه «اراک، کمیجان و خنداب» که دو کرسی نمایندگی دارد نیز منتخب اول مشخص و انتخاب صاحب کرسی بعدی به دور دوم انتخابات مجلس موکول شد.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی تصریح کرد: با این توضیحات سه حوزه انتخابیه «اراک، کمیجان و خنداب»، «ساوه و زرندیه» و «شازند» در استان مرکزی، میزبان برگزاری دور دوم انتخابات مجلس دهم در روز دهم اردیبهشت ماه سال جاری هستند.

آرایش سیاسی کاندیداهای دور دوم انتخابات مجلس دهم در استان مرکزی

آنطور که از اسامی ارائه شده توسط ائتلاف اصولگرایان استان مرکزی و اصلاح طلبان استان برمی آید، در هر سه حوزه انتخابیه «اراک، کمیجان و خنداب»، «ساوه و زرندیه» و «شازند»، رقابت حساس و تنگاتنگ بین یک نامزد اصولگرا و یک نامزد اصلاح طلب برقرار است.

در حوزه انتخابیه «اراک، کمیجان و خنداب»، در حالی که علی اکبر کریمی، نامزد مورد حمایت اصولگرایان استان در انتخابات اسفندماه۹۴ به مجلس دهم راه یافت، رقابت برای کرسی دوم این حوزه انتخابیه میان حسن آصفری، نامزد مورد حمایت اصولگرایان و همچنین سیدمهدی مقدسی، نامزد اصلاح طلبان برقرار است.

در حوزه انتخابیه «ساوه و زرندیه» نیز همچون «اراک، کمیجان و خنداب»، رقابت بین یک اصولگرا و یک اصلاح طلب جریان دارد و شهلا میرگلوبیات که در مجلس نهم نیز نماینده این حوزه انتخابیه بود به عنوان کاندیدای موردحمایت اصولگرایان با محمدرضا منصوری که در دور اول انتخابات مستقل بوده و هم اکنون در لیست اصلاح طلبان قرار دارد بر سر تنها صندلی بهارستان این حوزه انتخابیه رقابت می کنند.

حوزه انتخابیه «شازند» نیز یک کرسی در مجلس دارد که در دور اول انتخابات هیچ کاندیدایی در این حوزه انتخابیه موفق به کسب یک چهارم آرا نشد و نهایتا صاحبعلی غفاری کاندیدای مورد حمایت اصولگرایان و علی ابراهیمی نامزد معرفی شده از سوی اصلاح طلبان به راند دوم انتخابات منتقل شدند.

برپایی ۷۰۸ شعبه اخذ رأی برای دور دوم انتخابات مجلس در استان مرکزی

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ۷۰۸ شعبه اخذ رای ثابت و سیار در دور دوم انتخابات مجلس دهم در سه حوزه انتخابیه استان مرکزی، آراء مردم را دریافت می کنند.

حسن بیگی گفت: دور دوم انتخابات مجلس دهم در استان مرکزی در شش شهرستان از ۱۲ شهرستان این استان در قالب سه حوزه انتخابیه برگزار می شود و ۷۰۸ شعبه اخذ رای در این شش شهرستان برای رای گیری دایر خواهد بود.

وی افزود: سه حوزه انتخابیه «اراک، کمیجان و خنداب»، «ساوه و زرندیه» و «شازند» در استان مرکزی، میزبان برگزاری دور دوم انتخابات مجلس دهم در روز دهم اردیبهشت ماه سال جاری هستند.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی با بیان اینکه برای اجرای انتخابات بیش از ۱۰ هزار نفر در این سه حوزه انتخابیه دست اندر کار هستند، افزود: در این دوره نیز همچون انتخابات گذشته عوامل اجرایی، نظارت، بازرسی، نیروهای نظامی و انتظامی همکاری دارند.

حسن بیگی با اشاره به افراد واجد شرایط در انتخابات، گفت: افرادی که از تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۷۷ به قبل متولد شدند در این دوره انتخابات واجد شرایط رای دادن هستند و افرادی که در مرحله اول موفق به رای دادن نشده اند در دوره دوم می توانند در انتخابات شرکت کنند.

وی گفت: در دور دوم انتخابات مجلس دهم نیز همچون دور اول، شش كمیته ستاد انتخابات استان مرکزی در حوزه پشتیبانی، اطلاع رسانی و فرهنگی، حراست، فناوری اطلاعات، امنیتی و حقوقی مجددا كار خود را آغاز كرده و نشست های ستاد اجرایی در سه حوزه میزبان مرحله دوم انتخابات برگزار شده است.

آنچه که از آرایش سیاسی کاندیداهای دور دوم انتخابات مجلس دهم در استان مرکزی برمی آید این است که رقابت حساس و نفس گیری میان اصولگرایان و اصلاح طلبان برقرار بوده و در هر سه حوزه «اراک، کمیجان و خنداب»، «ساوه و زرندیه» و «شازند» رقابت انتخاباتی و تبلیغاتی در روزهای منتهی به انتخابات دهم اردیبهشت ماه، به اوج خود رسیده است.