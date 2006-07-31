تلفن 123 اورژانس اجتماعي بهزيستي كرج راه اندازي مي شود

مجتبي بابايي راد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج اظهار داشت : اين خط به زودي دراماكن پرتردد شهرستان كه دچار آسيب هاي اجتماعي بيشتري هستند راه اندازي مي شود و تيم هاي كارشناسي بهزيستي پاسخگوي تلفن هاي مردمي خواهند بود.

مدير بهزيستي كرج افزود : در حال حاضر گروه كارشناسي آسيب هاي اجتماعي اداره بهزيستي كرج فعاليت گسترده اي را در زمينه شناسايي مشكلات اجتماعي شهرستان آغاز كرده است .

بابايي راد خاطرنشان كرد : اين گروه متشكل از نمايندگان بهزيستي ، نيروي انتظامي ، آموزش و پرورش و دادگستري است كه بهداشت روان شهروندان كرجي را به منظور كاهش آسيب اجتماعي مورد مطالعه جدي قرار خواهند داد .

اين مسئول يادآور شد : تشكيل گروه هاي آسيب شناسي و راه اندازي تلفن 123 ، نقش موثري در ارتقاي سطح اطلاع عموم مردم از مشكلات اجتماعي و زمينه هاي بروز آن خواهد داشت .

مدير بهزيستي كرج ، تشكيل بانك اطلاعات اجتماعي را از ديگر برنامه هاي در دست اقدام بهزيستي عنوان كرد و افزود : اين بانك به منظور دستيابي به اطلاعات جامع و كامل از وضعيت اجتماعي كرج و انجام اقدامات سازنده كارشناسي براي كاهش آسيب هاي اجتماعي تشكيل مي شود.