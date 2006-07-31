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۹ مرداد ۱۳۸۵، ۱۶:۳۸

تلفن 123 اورژانس اجتماعي بهزيستي كرج راه اندازي مي شود

تلفن 123 اورژانس اجتماعي بهزيستي كرج راه اندازي مي شود

مدير بهزيستي كرج از راه اندازي خط تلفن مردمي اورژانس اجتماعي 123 در اين مركز خبر داد .

مجتبي بابايي راد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج اظهار داشت : اين خط به زودي دراماكن پرتردد شهرستان كه دچار آسيب هاي اجتماعي بيشتري هستند راه اندازي مي شود و تيم هاي كارشناسي بهزيستي پاسخگوي تلفن هاي مردمي خواهند بود.

مدير بهزيستي كرج افزود : در حال حاضر گروه كارشناسي آسيب هاي اجتماعي اداره بهزيستي كرج فعاليت گسترده اي را در زمينه شناسايي مشكلات اجتماعي شهرستان آغاز كرده است .

بابايي راد خاطرنشان كرد : اين گروه متشكل از نمايندگان بهزيستي ، نيروي انتظامي ، آموزش و پرورش و دادگستري است كه بهداشت روان شهروندان كرجي را به منظور كاهش آسيب اجتماعي مورد مطالعه جدي قرار خواهند داد .

اين مسئول يادآور شد : تشكيل گروه هاي آسيب شناسي و راه اندازي تلفن 123 ، نقش موثري در ارتقاي سطح اطلاع عموم مردم از مشكلات اجتماعي و زمينه هاي بروز آن خواهد داشت .

مدير بهزيستي كرج ، تشكيل بانك اطلاعات اجتماعي را از ديگر برنامه هاي در دست اقدام بهزيستي عنوان كرد و افزود : اين بانك به منظور دستيابي به اطلاعات جامع و كامل از وضعيت اجتماعي كرج و انجام اقدامات سازنده كارشناسي براي كاهش آسيب هاي اجتماعي تشكيل مي شود.

کد مطلب 360611

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