حفظ سلامت انتخابات مجلس هدف اصلی ستاد انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه شنبه درستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه حفظ و ارتقای سلامت انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی در چهارمحال و بختیاری هدف اصلی ستاد انتخابات است، اظهار داشت: همه مسئولان و عوامل برگزاری انتخابات مرحله دوم باید تلاش کنند که در مسیر حفظ سلامت و ارتقای سلامت برگزاری انتخابات حرکت کنند.

وی ادامه داد: در چهارمحال و بختیاری دو حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ و حوزه انتخابیه بروجن به دور دوم کشیده شده است که باید تلاش کرد که این انتخابات نیز مانند مرحله اول به خوبی و با سلامت کامل برگزار شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به انتخابات هفتم اسفند ماه سال گذشته مجلس شوای اسلامی، تاکید کرد: انتخابات هفتم اسفند ماه مجلس با برنامه ریزی های صورت گرفته و تلاش های انجام شده در قبل از برگزاری انتخابات یکی از بهترین انتخابات های مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی بوده است که در سطح این استان برگزار شده است.

وی اظهار داشت: حضور حداکثری مردم در انتخابات باید هدف اصلی مسئولان و عوامل اجرایی ستاد انتخابات باشد و باید تلاش شود که در دو حوزه انتخابیه این استان نیز مردم حضور پر رنگی پای صندوق های رای داشته باشند.

تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات دور دوم در چهارمحال و بختیاری اندیشیده شده است

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست عنوان کرد: انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در چهارمحال و بختیاری در دو حوزه انتخابیه بروجن و حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ برگزار می‌شود.

خدابخش مرادی عنوان کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات دور دوم در این دو حوزه انتخابیه اندیشیده شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در دو حوزه انتخابیه بروجن و حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ ۳۴۴ شعبه اخذ رای راه‌اندازی می‌شود که از این تعداد ۹۶ شعبه اخذ رأی در بروجن و ۲۴۸ شعبه اخذ رأی در حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ راه‌اندازی می‌شود.