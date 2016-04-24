نیازمند مجلس حامی دولت هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین کرباسچی شامگاه شنبه در جمع طرفداران کاندیداهای موردحمایت شورای هماهنگی اصلاحطلبان در محل فرهنگسرای امام خمینی (ره) شهر زنجان بابیان اینکه واقعه کربلا از جهات مختلف موردتوجه است، افزود: مهمترین اقدام انجامشده در آن زمان خارجی خطاب کردن خاندان پیامبر بود.
وی بابیان اینکه بزرگترین رسالت حضرت زینب (س) معرفی پیام کربلا بود و سخنان حضرت زینب(س) حقیقت حادثه کربلا را بر همه روشن کرد، تاکید کرد: شناخت، آگاهی و اطلاعات نسل انقلاب به نسل آینده معرفی شود.
کرباسچی افزود: نسلی که در آن زمان در کوفه زندگی میکرد چیزی از زمان پیامبر یادش نبود بهمانند دوره ما که اگر اطلاعات رزمندگان دوره جنگ در اختیار جوانان قرار نگیرد کسی آنها را نمیشناسد لذا راحت میشود خیلی از حرفها را زد.
دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی راهکار پیشگیری از فجایع را در جامعه ایران هم ارائه شناخت لازم از نسل انقلاب به آیندگان دانست و ادامه داد: هفتم اسفند و بعد از ارائه گفتاری خاص یک اتفاق بیسابقه روی داد که در آن یک لیست مظلوم به مفهوم واقعی کلمه که هرگونه ستمی را برای حفظ آرا و دموکراسی تحمل کرده بود، رأی آورد.
کرباسچی خطاب به عده ای از افراد که دارای تریبون هستند گفت: چرا در مقابل هزینههایی که رئیس دولت گذشته علیه نظام درزمینه ایجاد تحریمها داشت موضعِ نگرفتید و برای وی دست زدید و حتی باقیمانده آب را بهعنوان تبرک خوردید.
دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی گفت: برخی حرفها که در آستانه انتخابات عنوان میشود زدن ریشه امیدی است که مردم به آن امید بستهاند و این مردم سالها سختیهای بعد از انقلاب ازجمله جنگ را تحمل کردهاند تا ضمن حفظ استقلال خود بدون دشمنتراشی و احساس سایه جنگ زندگی کنند.
کرباسچی با تأکید بر اینکه در کشور باید برای نسل جوان و آینده امیدواری ایجاد شود، افزود: لیست بلندی از مشکلات بزرگ و کوچک در حوزههای مختلف از دولت قبل باقیمانده و دولت فعلی با آن مواجه است.
دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی با تأکید بر اینکه نخستین و بزرگترین پیروزی دولت برجام است، افزود: برگزاری انتخابات هفتم اسفند در این ابعاد دومین موفقیت دولت تدبیر و امید بود که محقق شده است.
کرباسچی افزود: جریان تبلیغاتی در آستانه انتخابات در کشور ایجادشده برای هیچ نامیدن نتایج مذاکرات هستهای در راستای ناامید کردن مردم است.
وی بابیان اینکه تبلیغاتی در کشور برای ناامید کردن مردم از امید ایجادشده در جریان است، ادامه داد: مردم ایران استقلال، امید و مقاومت را دوست دارند ولی به دنبال سخت گرفتن بر خود هم نیستند.
کرباسچی با یادآوری پیروزی یکپارچه لیست اصلاحطلبان در تهران گفت: در انتخابات هفتم اسفندماه اتفاقی بیسابقه در کشور صورت گرفت و آن برنده شدن یکپارچه لیست امید بود که هرگونه ستمی را تحمل کرد.
دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی بابیان اینکه در انتخابات هفتم اسفندماه یک رأی قاطع به یک لیست مظلوم داده شد، افزود: لیست امید برای حفظ آزادی و دموکراسی و حضور درصحنه و اثبات تعلق داشتن کشور و انقلاب به مردم و لزوم پاسداری از این گفتمان هرگونه ستمی را تحمل کرد.
وی بابیان اینکه در انتخابات سه نوع رأی سیاسی، مطالباتی و قومی و محلی آرایی به صندوقها ریخته میشود، گفت: ارزش آرای سیاسی، مطالباتی و قومی ـ محلی به صندوق ریخته شده در انتخابات یکسان است.
کرباسچی بابیان اینکه برخیهای میخواهند رأی قاطع به لیست امید در تهران را سیاسی عنوان کنند، افزود: غالب بودن آرای سیاسی طبیعی است، ولی این به معنی بیتوجهی به دیگر آرا که ناشی از معضلات و گرفتاریهای موجود به شمار می رود، نیست.
وی با تأکید بر اینکه همراهی مجلس با دولت برای ایجاد امید در مردم از نیازهای مقطع کنونی است، افزود: این همراهی برای رفع گرفتاریهای برجایمانده از دولت قبل لازم است.
دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی ادامه داد: کشور به مطالبات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیازمند است و هستند در کشور ماکسانی که درصدد بیخاصیت کردن آرای مردمی هستند.
کرباسچی توزیع سهام عدالت و یا وعده یارانه 250 هزارتومانی را ازجمله تخلفات صورت گرفته در کشور برای جمعآوری رأی عنوان و تأکید کرد: رأی گرفتن و رأی سازی با نام وظیفه شرعی از دیگر تخلفاتی است که در کشور رویداده درحالیکه وظیفه شرعی در اصل شرکت در انتخابات است.
