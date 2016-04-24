به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، جاکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی در فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال امیرعبداللهیان معاون وزیر امور خارجه قرار گرفت.

سفر رئیس جمهور افریقای جنوبی به تهران در چارچوب توسعه و گسترش روابط همه جانبه میان جمهوری اسلامی ایران و افریقای جنوبی، نقطه عطفی در روابط دو کشور محسوب می شود.

جاکوب زوما را در این سفر، هیئتی ۱۸۰ نفره از مقامات بلندپایه سیاسی و اقتصادی همراهی می کند.

رئیس جمهور افریقای جنوبی در تهران درباره گسترش همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی با مقامات کشورمان گفتگو می کند.

در دیدار روسای جمهور ایران و افریقای جنوبی چندین سند اقتصادی وتجاری نیز امضا خواهدشد.