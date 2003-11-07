ولاديمير كوليچ به تيم بسكتبال صنام مي رود

مصطفي هاشمي سرمربي تيم بسكتبال صنام تهران درگفت وگوبا خبرنگار"مهر" گفت: ازبين دوبازيكن خارجي تيم هاي پگاه شيراز و نگارسنگ شهركرد به احتمال فراوان ولاديميركوليچ را به تركيب تيم خود درجام باشگاه هاي آسيا خواهيم افزود.

سرمربي تيم بسكتبال صنام ادامه داد: پس ازآنكه با حضوربازيكنان درجه ممتازموافقت نشد، تصميم گرفتيم ازنيروهاي خوب خارجي كه درليگ كشورمان بازي مي كنند استفاده كنيم.

هاشمي افزود: كوليچ بازيكن خوبي است ومي تواند ذخيره مطمئني براي گارد راس تيم ما به حساب آيد.

تيم بسكتبال صنام نماينده كشورمان درجام باشگاههاي آسيا خواهد بود كه اين رقابتها ازاول تا هشتم دي ماه سالجاري برگزارخواهد شد.