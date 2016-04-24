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۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۱۵

مسابقات قهرمانی آسیا - ازبکستان؛

نخستین وزنه‌بردار ایران چهارشنبه روی تخته می‌رود

نخستین وزنه‌بردار ایران چهارشنبه روی تخته می‌رود

چهل و ششمین دوره رقابتهای قهرمانی وزنه برداری بزرگسالان آسیا در حالی از صبح امروز آغاز شد که نخستین نماینده ایران روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت روی تخته می‌رود.

به گزارش خبرگزار مهر، مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا از امروز  با رقابتهای دسته ۴۸ کیلوگرم گروه (B) بانوان و دسته ۵۶ کیلوگرم گروه (B) مردان در شهر تاشکند ازبکستان آغاز شد که  تیم ملی وزنه برداری ایران در دسته‌های ۵۶ ، ۶۲ و ۶۹ کیلوگرم نماینده ای ندارد.

طبق برنامه مسابقات، مصاف ملی پوشان تیم ایران در دسته ۷۷ کیلوگرم از روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت با حضور علی میری روی تخته آغاز می‌شود.

برهمین اساس جدول زمان‌بندی مسابقات ملی‌پوشان ايران در پیکارهای قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

چهارشنبه ۸ اردیبهشت:
علی میری در دسته ۷۷ کیلوگرم؛ ساعت ۱۸:۳۰به وقت تهران (گروهA)

پنجشنبه ۹ اردیبهشت:
سید ایوب موسوی در دسته ۸۵ کیلوگرم؛ ساعت ۱۸:۳۰ (گروهA)

جمعه ۱۰ اردیبهشت:
رضا بیرالوند و علی هاشمی در دسته ۹۴ کیلوگرم؛ ساعت ۱۸:۳۰ ( گروهA)

شنبه ۱۱ اردیبهشت:
کیا قدمی و محمدرضا براری در دسته ۱۰۵ کیلوگرم؛ ساعت ۱۰:۳۰ (گروهA)
بهادر مولایی و محسن بهرام زاده در دسته به اضافه ۱۰۵ کیلوگرم؛ ساعت ۱۵:۳۰ (گروهA)

کد مطلب 3606260

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