به گزارش خبرگزار مهر، مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا از امروز با رقابتهای دسته ۴۸ کیلوگرم گروه (B) بانوان و دسته ۵۶ کیلوگرم گروه (B) مردان در شهر تاشکند ازبکستان آغاز شد که تیم ملی وزنه برداری ایران در دسته‌های ۵۶ ، ۶۲ و ۶۹ کیلوگرم نماینده ای ندارد.

طبق برنامه مسابقات، مصاف ملی پوشان تیم ایران در دسته ۷۷ کیلوگرم از روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت با حضور علی میری روی تخته آغاز می‌شود.

برهمین اساس جدول زمان‌بندی مسابقات ملی‌پوشان ايران در پیکارهای قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

چهارشنبه ۸ اردیبهشت:

علی میری در دسته ۷۷ کیلوگرم؛ ساعت ۱۸:۳۰به وقت تهران (گروهA)

پنجشنبه ۹ اردیبهشت:

سید ایوب موسوی در دسته ۸۵ کیلوگرم؛ ساعت ۱۸:۳۰ (گروهA)

جمعه ۱۰ اردیبهشت:

رضا بیرالوند و علی هاشمی در دسته ۹۴ کیلوگرم؛ ساعت ۱۸:۳۰ ( گروهA)

شنبه ۱۱ اردیبهشت:

کیا قدمی و محمدرضا براری در دسته ۱۰۵ کیلوگرم؛ ساعت ۱۰:۳۰ (گروهA)

بهادر مولایی و محسن بهرام زاده در دسته به اضافه ۱۰۵ کیلوگرم؛ ساعت ۱۵:۳۰ (گروهA)