به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر پیش از ظهر شنبه در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش استان در جمع خبرنگاران به برنامه های دبیرخانه ستاد بزرگداشت مقام معلم در لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری مسابقات کتابخوانی و مطهری پژوهی در چهار هزار و ۲۰۰ مدرسه استان، تجلیل از ۲۶ هزار معلم لرستان و تجلیل از ۴۵۰ معلم برگزیده در ۲۴ منطقه و شهرستان و اهدای کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی به هر کدام از آن ها از جمله برنامه های هفته معلم است.

وی تجلیل از معلمان بسیجی و ایثارگر، تجلیل از پیشکسوتان و بازنشستگان فرهنگی و تجلیل از ۲۰ معلم برگزیده استانی و اهداء کارت هدیه یک میلیون تومانی به آن ها را از دیگر برنامه های هفته معلم در استان دانست و افزود: در این هفته یک معلم به عنوان معلم برگزیده استان انتخاب شده که این فرد از معلمان پرتلاش منطقه عشایری خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان به روزشمار هفته معلم در استان اشاره کرد و گفت: معلم و اندیشه نو مطهری، معلم و میثاق با ولایت، معلم و جامعه و فرهنگ تکریم، معلم و پیشکسوتان تعلیم و تربیت، معلم و جلوه های ایثار، معلم زمینه ساز وحدت ملی و معلم فرهنگ ساز اقتصاد مقاومتی به ترتیب روزشمار هفته معلم از ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت خواهند بود.

کریمی فر هزینه های پیش بینی شده برای برگزاری برنامه های هفته بزرگداشت مقام معلم استان را بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان برشمرد و گفت: اداره کل آموزش و پرورش استان ۱۰۰ میلیون تومان را از طریق مشارکت های مردمی و کمک خیرین جمع آوری کرده و انتظار می رود که استانداری لرستان نیز ۱۰۰ میلیون تومان دیگر را برای برگزاری هفته بزرگداشت مقام معلم تامین کند.

وی به برگزاری همایش استانی بزرگداشت مقام معلم با حضور ۴۵۰ نفر از فرهنگیان و نخبگان استان در ۱۲ اردیبهشت اشاره کرد و افزود: انتظار داریم معلمان برگزیده استانی مورد تقدیر کتبی استاندار لرستان قرار گرفته و بعد از اتمام هفته معلم نیز زمینه برگزاری یک نشست بین فرهنگیان و استاندار لرستان فراهم شود.