بخشی از صنعت آمل دچار مشکل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد منفرد صبح یکشنبه در جلسه کمیته اشتغال، سرمایه‌گذاری و امور بانک‌ها بابیان اینکه ۴۸ درصد صنعت استان در آمل مستقراست بیان کرد: صنایعی که در آمل استقرار دارد بسیار بالنده، شکوفا و فراملی است و برندهای آن جزو برندهای بین المللی محسوب می شود.

وی با اعلام اینکه امروزه متأسفانه بخشی از صنعت شهرستان دچار مشکل شده، اظهار داشت: مشکلات صنعتگران آملی در سه بخش تأمین اجتماعی و بیمه‌ای، مشکل مالیاتی و بانکی است و باید رفع شود.

منفرد ادامه داد: مدیران بانک‌ها در برخی از موارد بیشترین مساعدت‌ها را داشتند اما صنایع آن‌قدر بالندگی ندارند که سود ۲۴ تا ۲۵ درصد به بانک‌ها پرداخت کنند و باید صنایع دارای مشکل را راه‌اندازی کنیم تا بانک‌ها و صنایع تحرک پیدا کنند.

وی با اعلام اینکه باید فاز دو شهرک صنعتی توسعه پیدا کند، گفت: باید مکانی برای پاسخگویی به مشتاقان جدید مشخص و مردم را به راه‌اندازی صنایع جدید تشویق کنیم.

محمدمحمدپورعمران رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران نیز در این جلسه بابیان اینکه نیاز است مشکلات صنعتگران را حل کنیم، بیان کرد: اقتصاد، محور شعار سال است و اگر امروز بتوانیم برای رفع موانع صنعتگران گام برداریم توانستیم به فرمایشات مقام معظم رهبری به‌خوبی عمل کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران به برنامه‌های حمایتی دولت از تولید اشاره کرد و گفت: قطع گاز، برق و ارتباطات واحدهای تولیدی به‌منزله مرگ صنایع بوده که باید شورای تأمین درباره آن تصمیم‌گیری کند.