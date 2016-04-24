۱۲۰ آزمایشگاه علمی تجهیز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی در مراسم افتتاحیه چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران گفت: امیدوار هستیم که بودجه دانشگاه‌ها که برای سال ۹۵ پیش‌بینی شده است، به موقع اختصاص یابند تا دانشگاه‌ها بتوانند از بودجه خود در زمان مناسب استفاده کنند.

وزیر علوم ادامه داد: دانشگاه‌ها و مراکز علمی می‌توانند آزمایشگاه‌های خود را با این بودجه تجهیز کرده و مواد مصرفی، ماشین‌آلات، تجهیزات و ... خود را به روز کنند.

فرهادی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان رو به افزایش هستند، گفت: ۳۸ پارک علم و فناوری داریم که از ایجاد اولین پارک علم و فناوری ۲۰ سال می‌گذرد.

وی افزود: امیدواریم با حمایت‌ها و ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان، شاهد افزایش تعداد آنها باشیم تا بتوانیم نیازهای کشور را از طریق این شرکت‌ها تأمین کنیم.