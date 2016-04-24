جشنواره گردشگری سفر به توران شاهرود برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط ‌عمومي اداره کل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگری استان سمنان، حميدرضا حسنی ضمن اشاره به برگزاری چهارمین جشنواره گردشگری «سفر به توران» افزود: اين جشنواره هفدهم ارديبهشت ماه امسال در روستای هدف گردشگری رضا آباد بخش بیارجمند برگزار مي شود.

وی هدف از برگزاري اين جشنواره را آشنايي گردشگران با جاذبه‌های طبيعي شهرستان به ويژه منطقه نمونه گردشگري رضا آباد بخش بیارجمند عنوان كرد و گفت: این جشنواره با همکاری بخشداری، اداره پارک ملی توران و شورای اسلامی و دهیاری روستای رضا آباد برگزار مي‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شاهرود با بيان اينكه این شهرستان از ظرفيت بالایی در زمینه برگزاري تورهای طبیعت‌گردی برخوردار است، گفت: حضور گردشگران و بهره مندی جوامع محلی از مواهب گردشگری و صنعت توریسم، بهترین انگیزه براي حفظ محیط زیست و میراث طبیعی است.

حسنی با اشاره به اينكه اين منطقه بزرگترين منطقه تحت حفاظت سازمان محيط زيست كشور است، گفت: توران از نظر پوشش گياهي از تنوّع بالايي برخوردار است و در ميان گونه هاي جانوري آن برخي از نادرترين گونه ها مانند يوزپلنگ آسيايي، گورخر ايراني و پرندگاني همچون زاغ بور و هوبره ديده مي‌شود.

وی افزود: در مجموعه روستاهای این منطقه طوایف و ایلات مختلفی سکنی دارند و بافت گلیم، توبره، پلاس، سوزن دوزی و تهیه البسه محلی از جمله صنایع دستی مردم این منطقه است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شاهرود یادآور شد: زیستکره توران با بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار وسعت دومین ذخیره گاه زیستکره جهان از نظر وسعت محسوب می شود که از سه قسمت پارك ملّي، پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده تشكيل شده است.

اين منطقه در قسمت جنوبي جاده تهران - مشهد و در قسمت شمال شرقي دشت كوير قرار دارد.