واکنش مدیرعامل فولاد به مذاکره باشگاه استقلال با اسکوچیچ

علیرضا اژدری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست تیم فولاد خوزستان برابر استقلال تهران در لیگ برتر، گفت: انتظار این باخت را نداشتیم. توقع ما این بود که در این بازی حداقل یک امتیاز بگیریم ولی متاسفانه شکست خوردیم.

وی افزود: البته ما در نیم فصل دوم روند رو به رشدی داشتیم و من خوشبینم که این روند تا بازی آخر ادامه داشته باشد.

مدیرعامل باشگاه فولاد درباره اینکه آیا خیال این باشگاه از ماندن در لیگ راحت شده است یا خیر، گفت: با توجه به اینکه در فوتبال هر اتفاقی رخ می‌دهد، تا آخرین بازی تلاش می‌کنیم تا امتیازات لازم را بگیریم. ما تا هفته آخر برای برد تلاش خواهیم کرد.

اژدری زاده درباره وضعیت دراگان اسکوچیچ برای فصل آینده، تصریح کرد: قرارداد ما با اسکوچیچ دو ساله است ولی باید بعد از اتمام مسابقات و سر فرصت با او جلسه بگذاریم و صحبت کنیم. به هر حال تصمیمات کلیدی و مهم در هیات مدیره گرفته می‌شود.

وی در خصوص شائبه مذاکره اسکوچیچ با باشگاه استقلال تهران برای فصل آینده، گفت: من چیز رسمی در اینباره نشنیده‌ام و همه چیز در حد رسانه‌ها بوده است. چون اطلاعی از این ماجرا ندارم، نمی‌توانم اظهارنظر کنم.

مدیرعامل باشگاه فولاد در پایان با بیان اینکه مجموعه فولاد هنوز پول فروش امتیاز تیم فولاد نوین را از مسئولان استقلال اهواز نگرفته است، گفت: بعضی مواقع آدم تصمیماتی می‌گیرد که بعدا می‌گوید، کاش این تصمیم گرفته نمی‌شد. کاش امتیاز فولاد نوین باقی می‌ماند و می‌توانست به فوتبال خوزستان خدمت کند. به هر حال استقلال اهواز هم از تیم‌های ریشه دار است و امیدواریم در آینده موفق باشد.