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۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۳۲

«ساندی تایمز» بررسی کرد؛

اردوگاه های آوارگان؛ سلاح ترکیه علیه کردها

اردوگاه های آوارگان؛ سلاح ترکیه علیه کردها

یک روزنامه چاپ انگلیس در گزارشی اعلام کرد که دولت ترکیه از اردوگاه های آوارگان به عنوان سلاحی علیه شهروندان کرد زبان استفاده می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ساندی تایمز چاپ انگلیس در گزارشی نوشت: آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای آگاهی از وضعیت مهاجران در ترکیه و اطلاع از روند توافق میان اتحادیه و اروپا و ترکیه در خصوص بحران مهاجرین به ترکیه سفر کرد. مرکل در جریان این سفر از اردوگاه های مهاجران در ۳۰ کیلومتری مرزهای سوریه بازدید کرد.

در ادامه گزارش گفته شده است: بسیاری از منتقدان سیاست های «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه معتقد هستند که وی توافق مذکور با اتحادیه اروپا را در راستای منافع حزبی خود امضا کرده است، منافعی که مبارزه با کردها در راس آنها قرار دارد.

در این گزارش گفته شده است: اردوگاهی که مرکل از آن بازدید کرد در نزدیکی ۲۲ روستای کرد زبان در منطقه «کهرمان» قرار دارد و این منطقه ای است که در طول تاریخ خط اول مناقشه کردها با دولت ترکیه بوده است.

در گزارش اعلام شده است که قرار است شهر جدیدی در منطقه کهرمان که حدود ۳ هزار کرد زبان را در خود جای داده احداث شود، بودجه احداث این شهر از سوی اتحادیه اروپا تامین خواهد شد و ۳۰ هزار آواره سوری را در خود جای خواهد داد.

کد مطلب 3606380
سمیه خمارباقی

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