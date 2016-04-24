به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، اثر برگزیده دهمین جشنواره سراسری شعر فجر با نام «هر گلابی، یک چراغ» سروده کمال شفیعی در اولین نشست تخصصی کتاب شعر مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
این نشست با حضور سراینده کتاب و محمود پوروهاب داستاننویس و شاعر کودکان و نوجوانان و از پیشکسوتان مطبوعات تخصصی کودک، ششم اردیبهشت ماه ساعت ۱۶ الی ۱۸ در سالن امیرحسین فردی برگزارخواهد شد.
مجموعه شعر «هر گلابی، یک چراغ» سرودههای کمال شفیعی و با تصویرسازیهای ایلگار رحیمی در ۳۰ صفحه و ۵ هزار نسخه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
از دیگر آثار این شاعر میتوان به «میخواهم دست به کار بزرگی بزنم»، «مانند گنجشک»، «عمو نوروز و دستهای کوچک دعا» و «درس قشنگ لبخند»، «گربه یک مهندس است»، «مورچههای پاپتی»، «ابرها مسافرند» اشاره کرد.
گفتنی است «عصر کتاب شعر کودک و نوجوان» دوشنبه اول هر ماه، یک کتاب برگزیده در جشنوارههای ادبی که از سوی انتشارات سوره مهر به چاب رسیده است را با حضور شاعران و نویسندگان و علاقه مندان مورد نقد و بررسی قرار خواهد داد.
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