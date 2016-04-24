به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که از امروز تا ۸ اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برپا است، بیش از ۲۰۰ شرکت داخلی و ۱۴۵ شرکت خارجی جدیدترین تولیدات، صنایع و تجهیزات و خدمات خود را به نمایش گذاشتند.

در نمایشگاه امسال علاوه بر شرکت‌های داخلی، شرکت‌ها و نمایندگانی از ۱۴ کشور مختلف جهان شامل ترکیه، آلمان، چین، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، امارات متحده عربی، مالزی، هلند، پاکستان، اتریش، هندوستان، روسیه و کره جنوبی نیز جدیدترین تولیدات و خدمات خود را به نمایش عموم گذاشته اند. تعداد شرکت‌های خارجی شرکت کننده در این نمایشگاه نسبت به سال گذشته از ۳۴ شرکت به ۱۴۵ شرکت افزایش یافته است.

در این نمایشگاه، انواع مواد شوینده و پاک کننده، محصولات سلولزی و بهداشتی، محصولات محافظتی پوست، مو و رنگ مو، عطر، ادوکلن و اسپری، خوشبو کننده و محصولات بهداشتی منزل، مواد اولیه واسطه ای، خدمات بازرگانی و مشاوره ای و همچنین انواع دستگاه ها، صنایع، خط تولید، تجهیزات و ماشین آلات این حوزه ارائه شده است.

جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در این حوزه، کمک به رونق تولید، ایجاد زمینه فعالیت های علمی و تحقیقی در مورد ذائقه مصرف کنندگان، رقبا و محصولات جدید آنها، پیش فروش کردن محصولات، شناسایی و انتخاب نمایندگان فروش جدید، اطلاع از آخرین استانداردهای علمی و پژوهشی خارجی، اشتغالزایی، تعامل بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، معرفی توانمندی های شرکت های داخلی و کشف استانداردهای بالقوه در داخل کشور از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده از امروز تا ۸ اردیبهشت ماه به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آماده بازدید علاقه‌مندان است.