اولویت شهرستان درسال۹۵اشتغالزایی است/تلاش برای تحقق اقتصادمقاومتی

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر پیش از ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کرمانشاه که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، انتخاب شعار سال از سوی مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی را یادآور شد و گفت: با توجه به این موضوع دولتمردان تدبیر و امید نیز دستورالعمل های لازم را ابلاغ کرده اند.

رنجبر با اشاره به تلاش های صورت گرفته در دولت یازدهم در راستای کنترل تورم و مشکلات اقتصادی، افزود: دولت همچنان مصمم است شرایط رکود را شکسته و در عرصه کارآفرینی نیز گام های اساسی را بردارد.

وی همچنین به حضور خوب ایران در عرصه دیپلماسی خارجی با هدایت های مقام معظم رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: باید به دولت کمک کنیم تا در راستای رفع مشکلات و تحقق اقتصاد مقاومتی به خوبی عمل کند.

لزوم شناسایی و به کارگیری ظرفیت های موجود برای تحقق اقتصاد مقاومتی

فرماندار کرمانشاه اقتصاد مقاومتی را به معنای مشارکت مردم در راستای توسعه اقتصادی عنوان کرد و گفت: بایستی تمامی ظرفیت ها و استعدادهای موجود به خوبی شناسایی شده و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار گیرند.

رنجبر بر قرارگرفتن اقتصاد مقاومتی در سرلوحه امور تاکید کرد و افزود: فراهم کردن شرایط سرمایه گذاری، شناسایی سرمایه های راکد و نیمه فعال در بخش صنعتی، دولتی و‌ خصوصی از جمله مواردی است که بایستی در سال ۹۵ در اولویت باشد تا بتوانیم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام های اساسی برداریم.

وی همچنین توجه به تولیدات داخلی و استفاده از محصولات ساخت داخل را مورد تاکید قرار داد و خاطر نشان کرد: نگاه ما باید به محصولات داخل استان و توانمند سازی صنایع داخلی باشد.

فرماندار کرمانشاه اظهار داشت: کلیه دستگاه ها بایستی طرح های قابل اجرا در زمینه اقتصاد مقاومتی را به فرمانداری تحویل داده تا مورد بررسی قرار بگیرند.

رنجبر گفت: بنا به دستور استاندار کرمانشاه اولویت و راس همه کارهای ما اشتغال و کار آفرینی در استان ‌با همکاری صندوق ملی کارآفرینی امید است تا همه طرح های اشتغالزایی به نتیجه برسند.

تاکید بر حضور به موقع همه دستگاه ها در جلسه شورای اداری

وی از آماده سازی سند توسعه شهرستان کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: حضور به موقع همه دستگاه ها در جلسات شورای اداری شهرستان مورد تاکید فرمانداری است که باید مورد توجه باشد.

فرماندار کرمانشاه رفع مشکلات شهرستان در حوزه مواد مخدر را نیز از مباحث مورد اهمیت در جلسه شورای اداری شهرستان برشمرد و خاطر نشان کرد: همه دستگاه ها بایستی در این زمینه مساعدت کنند، چرا که افراد معتاد بیمارانی هستند که بایستی برای درمان آنها تلاش کرد.

رنجبر گفت: کرمانشاه رتبه اول تکریم خانواده شهدا در سال قبل را داشت و در زمینه خدمات رسانی به مسافران نوروزی نیز رتبه اول کشور را کسب کرد که باید با تلاش دستگاه ها همچنان ادامه داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت های خوب گردشگری شهرستان، تصریح کرد: گردشگری از جمله محورهای توسعه است که کلیه دستگاه ها باید با پیگیری مصوبات در این حوزه در راستای جذب بیشتر گردشگران نقش آفرینی کنند.