تولید ۲۶۰۰ تن انواع ماهی در استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین، ایرج رحمانی از تولید بیش از ۲ هزار و ۶۷۱ تن انواع ماهی سردابی و گرمابی طی سال گذشته در استان قزوین خبر داد و اظهار کرد: این میزان ماهی شامل ۲ هزار و ۱۵ تن ماهی سردابی که در ۱۲۱ واحد پرورش ماهی در شهرستان‌های این استان تولید شده است.

وی افزود: همچنین ۶۵۶ تن انواع ماهی گرمابی در ۷۴ واحد فعال تولید و به بازار مصرف عرضه شده است.

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به این نکته که این استان به لحاظ موقعیت آب و هوایی مناسب برای پرورش انواع ماهیان سردابی، گرمابی و خاویاری دارد، یادآور شد: همچنین طی این مدت بیش از ۲۱ تن ماهی خاویاری در ۴ واحد فعال پرورش ماهی در این استان تولید شد.

رحمانی اضافه کرد: همچنین طی همین مدت در ۷۲ کارگاه پرورش ماهیان زینتی حدود ۲۳ میلیون و ۶۵۰ هزار قطعه انواع ماهیان زینتی تولید شد.

وی بیان کرد: این ماهیان شامل انواع ماهیان زینتی گلدفیش، سوروم، آنجل و گوپی است که استان قزوین جزو استان‌های پیشرو در تولید ماهیان زینتی است.

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه به اهمیت تولید ماهی در منابع آب‌های سطحی اشاره کرد و افزود: با توجه به محدودیت در تأمین آب و همچنین نیاز به اقتصادی کردن تولید ماهی و بهره‌برداری بهینه از آب موجود در استخرها، افزایش تولید در واحد سطح امری اجتناب‌ناپذیر بوده و پرورش ماهی در آب‌های داخلی راهی مناسب برای تولید پروتئین مرغوب و ایجاد اشتغال محسوب می‌شود.