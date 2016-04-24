به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتيپ دوم سیدکمال پیمبری در جمع مدیران و کارکنان وزارت دفاع با گرامیداشت یاد و نام حضرت امام و شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: انقلاب شکوهمند اسلامی در کشوری روی داد که جزیره ثبات آمریکا بود و طبیعتاً ارتش ایران نیز وظیفهای جز حفظ این ثبات نداشت و همه هزینههای مادی رژیم گذشته نیز بر اساس همین وظیفه به پای ارتش ریخته شده بود.
وی با اشاره به اینکه از دست دادن ارتش ایران تنها یکی از خسارات سنگین نظام سلطه به واسطه پیروزی انقلاب اسلامی بود، افزود: دشمن با آگاهی از این موضوع تلاش همهجانبهای را برای انحلال ارتش آغاز كرد، اما حضرت امام خميني (ره) که پیش از انقلاب توانسته بود با برخی چهرهها که بعدها در رأس ارتش قرار گرفتند، ارتباط داشته باشند این توطئه شوم را خنثی كردند.
معاون آموزش نیروی زمینی ارتش با اشاره به اینکه نظام سلطه از همان فردای انقلاب، مرزهای کشور را ناامن كرد، ادامه داد: در آن مقطع سپاه هنوز شاکله خود را نیافته بود، لذا تنها نهادی که میتوانست منسجم مقابل این توطئه بایستد ارتش بود.
وی اضافه کرد: از ۴۶ هزار شهید ارتش، بیش از ۲ هزار نفر آنان مربوط به فاصله زمانی پیروزی انقلاب تا آغاز جنگ تحمیلی است که این موضوع، از یک طرف نشاندهنده اهمیت مقابله حضرت امام با انحلال ارتش و از یک طرف نقش و کارکرد ارتش در آن مقطع است.
امیر پیمبری مقطع فرار بنیصدر و شکلگیری عملیاتهای بزرگ را تجربهای ارزشمند از همگرایی ارتش و سپاه توصیف کرد و گفت: در طول دفاع مقدس عملیاتهای بزرگی چون آزادی خرمشهر و فتح فاو را داشتیم که امروز در برخی از دانشگاههای نظامی جهان تدریس میشود.
وی با تأکید بر اینکه هشت سال دفاع مقدس سبب شد تا کسی فکر تجاوز به ایران را در خاطرش نپروراند، تصريح كرد: جوانان مراقب باشند در محاسباتشان اشتباه نکنند چرا که چیزی به نام «همه گزینه روی میز است» وجود ندارد.
امیر پیمبری در بخش دیگری از سخنانش از ارتش به عنوان نهادی مکتبی و ارزشی، صاحب دانش روز، باتجربه، کارآمد، فرمانبردار و متدین و حزبالهی نام برد و با اشاره به شرایط منطقه، شیطنتهای نظام سلطه در غرب آسیا را بخشی از تلاش آنان برای جلوگیری از نفوذ انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان كرد: ارتش به آن توان و بالندگی رسیده که بنا به تدبیر و دستور فرمانده معظم کل قوا در مأموریتهای مستشاری نیز حضور پیدا کرده و در کنار سپاه پاسداران به ایفای نقش بپردازد.
وی به ذکر خاطره ای از امیر سپهبد صیاد شیرازی پرداخت و ادامه داد: زمانی سرودی را آماده کرده بودیم که در آن آمده بود ارتشی و سپاهی، دو لشکر الهی اما شهید صیاد گفت بگویید یک لشکر الهی.
معاون آموزش نیروی زمینی ارتش در پایان سخنان خود با اشاره به دستاوردهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاكيد كرد: امروز اگر نیروهای مسلح اقتدار و توانمندی خود را به رخ دشمن میکشند نتیجه تفکر انقلابی، دانش و تلاش شبانهروزی دانشمندان و یکایک کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.
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