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۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۵۲

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان:

واحدهای توليدی زنجان كمترين ميزان تنش ناشی از محيط کار را دارند

واحدهای توليدی زنجان كمترين ميزان تنش ناشی از محيط کار را دارند

زنجان - مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: واحدهای توليدی استان كمترين ميزان تنش های ناشی از محيط و روابط كار را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد غریوی ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: هفته کار و کار گر فرصت بسیار مناسبی برای حل مشکلات و مسائل جامعه کارگری است تا تصمیمات لازم برای رفع آن ها اتخاذ شود.

وی  اظهار کرد: هفته كار و كارگر بهترین فرصت برای ارزش گذاری به مقام شامخ كارگر است و اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در این زمینه برنامه های گسترده در دست اجرا دارد.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: زنجان جزو امن ترین استان های كشور برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف است و این استان هم اكنون در بخش صنعت، رتبه چهاردهم و در بخش معدن رتبه دوازدهم در بین استان ها كشور را به خود اختصاص داده است. 

غریوی تاکید کرد: تعاونی ها از مردمی ترین بخش های اقتصادی كشور هستند و استفاده از ظرفیت آن ها نقش بسزایی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. 

وی با اشاره به تشكیل كمیته پیشگیری از تنش های محیط كار در استان زنجان گفت: این كمیته به منظور ایجاد امنیت و آرامش هرچه بیشتر در محیط های كار، وظیفه رصد كردن مشكلات واحدهای صنعتی و تولیدی و روابط كار در آن ها را بر عهده دارد. 

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به جامعه کارگری دارد، تصریح کرد: واحدهای تولیدی در زنجان كمترین میزان تنش های ناشی از محیط و روابط كار را دارند.

غریوی با بیان اینکه قانون حاکم بر کارگر و کارفرما به خوبی در سطح کل استان زنجان اجرا می شود، افزود: در راستای توسعه اشتغال استان باید برنامه‌ریزی لازم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار قرار گیرد.

کد مطلب 3606519

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