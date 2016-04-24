واحدهای توليدی زنجان كمترين ميزان تنش ناشی از محيط کار را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد غریوی ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: هفته کار و کار گر فرصت بسیار مناسبی برای حل مشکلات و مسائل جامعه کارگری است تا تصمیمات لازم برای رفع آن ها اتخاذ شود.

وی اظهار کرد: هفته كار و كارگر بهترین فرصت برای ارزش گذاری به مقام شامخ كارگر است و اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در این زمینه برنامه های گسترده در دست اجرا دارد.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: زنجان جزو امن ترین استان های كشور برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف است و این استان هم اكنون در بخش صنعت، رتبه چهاردهم و در بخش معدن رتبه دوازدهم در بین استان ها كشور را به خود اختصاص داده است.

غریوی تاکید کرد: تعاونی ها از مردمی ترین بخش های اقتصادی كشور هستند و استفاده از ظرفیت آن ها نقش بسزایی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.

وی با اشاره به تشكیل كمیته پیشگیری از تنش های محیط كار در استان زنجان گفت: این كمیته به منظور ایجاد امنیت و آرامش هرچه بیشتر در محیط های كار، وظیفه رصد كردن مشكلات واحدهای صنعتی و تولیدی و روابط كار در آن ها را بر عهده دارد.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به جامعه کارگری دارد، تصریح کرد: واحدهای تولیدی در زنجان كمترین میزان تنش های ناشی از محیط و روابط كار را دارند.

غریوی با بیان اینکه قانون حاکم بر کارگر و کارفرما به خوبی در سطح کل استان زنجان اجرا می شود، افزود: در راستای توسعه اشتغال استان باید برنامه‌ریزی لازم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار قرار گیرد.