۱۴۰۰ راننده تاکسی در زنجان بیمه هستند

مشهود میرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سرویس‌دهی ناوگان تاکسیرانی افزود: بیش از دو هزار دستگاه تاکسی در مرکز استان زنجان فعالیت می‌کنند.

مدیرعامل تاکسیرانی استان زنجان بابیان اینکه یک هزار و ۴۰۰ نفر راننده تاکسی دارای بیمه هستند، ادامه داد: طبق ابلاغیه جدید بیمه‌ها به‌صورت انفرادی خواهد بود.

وی اشاره به اینکه ناوگان تاکسیرانی نیازهای مناطق مختلف استان زنجان را شناسایی کرده است، عنوان کرد: در این راستا شهرک‌های اقماری و جدیدالاحداث با کمبود تاکسی مواجه هستند که در این شهرک‌ها ناوگان تاکسیرانی توسعه می‌یابد.

میرابی با اشاره به اینکه مصوبه نرخ کرایه تاکسی از تهران اعلام‌شده است و همانند سال‌های گذشته افزایش قیمت را خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: در حال حاضر استان اقدام نکرده است و بر اساس مصوبه‌ای که به تأیید شورای شهر و فرمانداری رسیده کرایه هر یک مسیر از ۳۵۰ به ۴۰۰ تومان، دو مسیر از ۶۰۰ به ۷۰۰ تومان و سه مسیر از ۹۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان است.

مدیرعامل تاکسیرانی زنجان با اشاره به این‌که قبلاً بیمه رانندگان تاکسی به‌صورت گروهی از طریق تعاونی‌ها دریافت و پرداخت می‌شد، گفت: از این‌ پس هر راننده خود موظف به پرداخت بیمه است و طی ابلاغیه‌ای که اعلام شد تمام رانندگان تاکسی باید بیمه خود را به‌صورت انفرادی پرداخت کنند.

میرابی بابیان این‌که رانندگانی که اقدام به پرداخت بیمه خود به‌صورت انفرادی می‌کنند هنوز تحت پوشش نظر تاکسیرانی هستند، گفت: ارائه کارت شهری برای پرداخت بیمه رانندگان تاکسی الزامی است.