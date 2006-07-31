شهيد حكيم ستون هاي مستحكم ساختن عراقي واحد را پايه ريزي كرد / جنايات وحشيانه اسرائيل در لبنان را محكوم مي كنيم

به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس فراكسيون ائتلاف عراق يكپارچه در مراسم گراميداشت سومين سالگرد شهادت برادرش ،آيت الله سيد محمد باقر حكيم در شهر بغداد كه به صورت زنده از شبكه تلويزيوني العالم پخش شد، افزود: شهيد حكيم بر هويت اسلامي ملت عراق در همه شرايط تاكيد مي كرد.

وي در ادامه بيان ويژگي هاي آيت سيد محمد باقر حكيم افزود: شهيد حكيم كسي بود كه پيش از سرنگوني رژيم سابق عراق نيز منادي استقلال اين كشور بود.

رئيس ائتلاف يكپارچه عراق تاكيد كرد كه هواداران صدام و گروههاي تكفيري ها با روش و خط مشي شهيد آيت الله سيد محمد باقر حكيم و حاميان وي موافق نبودند و ايشان را ترور كردند.

حكيم در بخش ديگري از سخنان خود به اوضاع لبنان و تهاجم وحشيانه ارتش رژيم صهيونيستي به اين كشور و به خاك و خون كشيده شدن شهروندان بي پناه لبنان و جنايت هاي هولناك اسرائيل اشاره كرد و گفت : ما به شدت تجاوزگري وحشيانه اسرائيل بر ضد ملت پايدارو مقاوم لبنان را محكوم مي كنيم .

در مراسم گراميداشت سومين سالگرد شهادت آيت الله سيد محمد باقر حكيم رئيس فقيد مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق همچنين جلال طالباني رئيس جمهوري و نوري المالكي نخست وزير عراق و شمار ديگري از شخصيت هاي سياسي بلندپايه اين كشور حضور داشتند.

سه سال پيش در چنين روزهايي، گروههاي تروريستي تكفيري در جنايتي هولناك در نجف اشرف صدها تن از نمازگزاران را در حرم امام علي (ع) از جمله آيت الله سيدمحمد باقر حكيم رئيس فقيد مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق را به خاك وخون كشيدند.