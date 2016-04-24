برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مهرمحمدی در نشست خبری امروز که در دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، درباره ورودی های امسال دانشگاه فرهنگیان گفت: بخشی از پذیرش دانشگاه فرهنگیان از طریق آزمون استخدامی و بخشی دیگر از طریق کنکور سراسری جذب دانشگاه فرهنگیان می شوند.

وی با بیان اینکه ظرفیت پذیرش ما ۱۲ هزار نفر است، افزود: تعداد ۷ هزار نفر از طریق آزمون استخدامی و ۵ هزار نفر از طریق آزمون سراسری جذب می شوند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان درباره برگزاری دوره های آموزشی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی نیز بیان کرد: تعدادی از پردیس های دخترانه و پسرانه برای برگزاری این دوره ها تجهیز شده اند. البته برخی از افراد نیز مشکل رفت و آمد به دلیل مسافت طولانی راه را داشتند که درخواست انتقالی دادند و تقریباً با تمام این افراد گفتگو داشتیم و حدود ۸۰ درصد به تفاهم رسیدیم.

مهرمحمدی ادامه داد: توافقی که میان ما با پذیرفته شدگانی که مشکل رفت و آمد داشتند برای دوره ۱۰ هفته اول که درس ها عمومی برگزار شد، بوده است اما در دوره ۱۰ هفته دوم که از خردادماه شروع می شود به دلیل تخصصی بودن دروس، افراد باید در پردیس های در نظر گرفته شده حضور داشته باشند.

وی در ادامه درباره ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: پذیرش دانشجو و برگزاری دوره از طریق استخدامی در این ماده آمده است اما اصل این موضوع مصوب هیئت امنای دانشگاه نیز است و ما تلاش می کنیم از طریق روش های جدید، نیاز نظام تعلیم و تربیت را در جذب معلم برطرف کنیم.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان درباره فارغ التحصیلان سال جاری نیز بیان کرد: تعداد ۱۲ هزار نفر امسال وارد مدارس می شوند و البته حدود ۱۳ هزار نفر نیز بهمن ماه فارغ التحصیل خواهند شد. ۵ هزار نفر از طریق آزمون استخدامی پذیرفته شده اند و در حال گذراندن دوره های آموزشی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی هستند که مهرماه سال جاری وارد مدارس می شوند.

وی درباره طولانی شدن حکم سرپرستی اش بیان کرد: برای بنده هیچ فرقی ندارد که با چه سمتی در دانشگاه کار می کنم. تنها مشغول به خدمت هستم و معتقدم تا هستم باید فعالیت کنم.

وی درباره دوره های دکترای دانشگاه فرهنگیان نیز بیان کرد: برای دوره های تخصصی دکترا، ظرفیت ۴۰۰ نفر پیش بینی شده است و این دوره ها برای رشته های اقتصاد آموزش و پرورش و مدیریت آموزشی و تکنولوژی آموزشی برگزار می شود. ‌

سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: ۱۷ هزار معلم، مهرماه وارد مدارس می شوند.