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۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۲۷

رئيس پليس راه استان قزوین:

سوانح رانندگی در قزوین ۳ کشته بر جای گذاشت

سوانح رانندگی در قزوین ۳ کشته بر جای گذاشت

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین از واژگونی یک دستگاه خودروی پراید و کشته شدن سه نفر در این سانحه دلخراش خبر داد.

سرهنگ بهرام زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک دستگاه خودروی پراید با شش سرنشین در محور قزوین – همدان سه راهی حسن آباد، واژگون شد.

وی افزود: در این سانحه راننده و دو نفر از سرنشینان  خودرو به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و سه سرنشین دیگر آن نیز مصدوم كه توسط عوامل اورژانش به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ زینلی بیان کرد: کارشناسان پلیس راه، علت این سانحه را عدم توجه به جلوی راننده خودرو، اعلام کردند.

وی از تمامی رانندگان خواست: ضمن رعایت قوانین و مقررات را هنمایی و رانندگی با هوشیاری بالا و آرامش بیشتری رانندگی و مانع بروز چنین سوانح دلخراشی شوند.

توقیف خودروی پراید با ۱۱۲ فقره تخلف در قزوین

رئیس پلیس راه استان قزوین در ادامه اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات، ماموران  پاسگاه پلیس راه  بوئین زهرا یک دستگاه خودرو پراید را برای کنترل مدارک متوقف کردند.

وی افزود: در استعلام‌ صورت گرفته ماموران از سامانه اجرائیات پلیس راهور  مشخص شد، این خودرو دارای ۱۱۲ تخلف با ۲۴ میلیون و ۷۳۰ هزار ریال خلافی پرداخت نشده است كه به موجب قانون، خودرو توقیف و روانه پاركینگ شد.

سرهنگ زینلی هدف پلیس را از این گونه اقدامات ارتقاء ایمنی و فرهنگ ترافیک در جاده ها دانست و بیان داشت: متاسفانه اکثر این تخلفات مربوط به تخلفات حادثه ساز است که امیدواریم این توقیف ها سبب بازدارندگی رانندگان از انجام تخلفات راهنمایی و رانندگی شود.

وی با اشاره به اینکه  برابر ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی این خودروی پراید تا زمان پرداخت هزینه کلیه جریمه های اعمال شده در پارکینگ متوقف خواهد بود  از شهروندان خواست : ضمن رعایت کامل مقررات راهنمائی و رانندگی و خودداری از هرگونه حرکت های مخاطره آمیز و حادثه ساز ضمن استعلام از سامانه راهنمائی ورانندگی برای دریافت میزان خلافی خود در اسرع وقت نسبت به پرداخت جرائم پرداخت نشده خود اقدام کنند.

کد مطلب 3606583

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