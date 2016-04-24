سوانح رانندگی در قزوین ۳ کشته بر جای گذاشت

سرهنگ بهرام زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک دستگاه خودروی پراید با شش سرنشین در محور قزوین – همدان سه راهی حسن آباد، واژگون شد.

وی افزود: در این سانحه راننده و دو نفر از سرنشینان خودرو به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و سه سرنشین دیگر آن نیز مصدوم كه توسط عوامل اورژانش به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ زینلی بیان کرد: کارشناسان پلیس راه، علت این سانحه را عدم توجه به جلوی راننده خودرو، اعلام کردند.

وی از تمامی رانندگان خواست: ضمن رعایت قوانین و مقررات را هنمایی و رانندگی با هوشیاری بالا و آرامش بیشتری رانندگی و مانع بروز چنین سوانح دلخراشی شوند.

توقیف خودروی پراید با ۱۱۲ فقره تخلف در قزوین

رئیس پلیس راه استان قزوین در ادامه اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات، ماموران پاسگاه پلیس راه بوئین زهرا یک دستگاه خودرو پراید را برای کنترل مدارک متوقف کردند.

وی افزود: در استعلام‌ صورت گرفته ماموران از سامانه اجرائیات پلیس راهور مشخص شد، این خودرو دارای ۱۱۲ تخلف با ۲۴ میلیون و ۷۳۰ هزار ریال خلافی پرداخت نشده است كه به موجب قانون، خودرو توقیف و روانه پاركینگ شد.

سرهنگ زینلی هدف پلیس را از این گونه اقدامات ارتقاء ایمنی و فرهنگ ترافیک در جاده ها دانست و بیان داشت: متاسفانه اکثر این تخلفات مربوط به تخلفات حادثه ساز است که امیدواریم این توقیف ها سبب بازدارندگی رانندگان از انجام تخلفات راهنمایی و رانندگی شود.

وی با اشاره به اینکه برابر ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی این خودروی پراید تا زمان پرداخت هزینه کلیه جریمه های اعمال شده در پارکینگ متوقف خواهد بود از شهروندان خواست : ضمن رعایت کامل مقررات راهنمائی و رانندگی و خودداری از هرگونه حرکت های مخاطره آمیز و حادثه ساز ضمن استعلام از سامانه راهنمائی ورانندگی برای دریافت میزان خلافی خود در اسرع وقت نسبت به پرداخت جرائم پرداخت نشده خود اقدام کنند.