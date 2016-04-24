ملت ایران برای پیشرفت هیچ راهی جز ایستادگی در برابر آمریکا ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی در مراسم گرامیداشت سالروز شکست آمریکا در صحرای طبس اظهارکرد: آمریکا از ابتدای انقلاب تا کنون نقشههای زیادی را برای بر اندازی حاکمیت اسلام کشیده اما در همه این برنامهها شکست خورده است.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب بی پایان است، گفت: آمریکا به خاطر ظلمی که کرده است، خدا قدرت حسابگری را از آنها گرفته است.
وی با اشاره به اینکه آمریکا عقل معنوی ندارد، تصریح کرد: آنها از این همه شکست هیچ تجربهای را کسب نکردهاند.
وی با بیان اینکه خدا ظالم را برای حاکمیت همیشگی فرصت نمیدهد بلکه فرصتهایی برای اتمام حجت است، ادامه داد: آنها هر بار شکست میخوردند می اندیشند که از یک راه دیگر ملت ما را شکست بدهند اما نمیدانند که با خدا و انقلاب اسلامی در افتاده اند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفان ادامه داد: دشمن باید بداند این انقلاب جولانگاه مستکبران نیست و ایران سرزمین امام خامنهای و سرزمین اخلاص است و آمریکا تا کنون این را نفهمیده است.
وی بیان کرد: چطور شد که ملت ما در این سالهایی که شدیدترین مواضع را دولت هایش علیه آمریکا و استکبار داشته اند، سازمان همکاری های اسلامی به اجماع آرای ایران را به ریاست سازمان رساندند ولی امروز که بحث گفتگو با آمریکا شده با شدیدترین لحنی ایران را در همان سازمان محکوم می کنند؟ چرا؟
وی ادامه داد: چرا در دورانی که دولت های ما قاطع ترین مواضع را علیه آمریکا می گرفتند رفت و آمد مردم دنیا به ایران هزینه ای نداشت.
وی گفت: چرا اکنون که فضای گفتگو است برای رفت و آمدها قانون تصویب می کنند که اگر کسی وارد ایران شد ۵ سال ممنوعیت صادر می کنند؟ پاسخ این سئوالات مسیر حقیقی را به ملت ها نشان می دهد و راه را نشان می دهد.
وی ادامه داد: ایران غرامتهای ۶۰ سال جنایت آمریکا را خواهد گرفت چرا که خدا ظالم را فرصت نمیدهد و عقل را از ظالم میگیرد.
وی بیان کرد: آمریکا با این نقشههای شوم به جایی نمیرسد اما نتایج این اهداف به جایی خواهد رسید که جهانیان باور کنند ایران برای زندگی عادلانه و تحقق صلح جهانی هیچ راهی را جز نابودی آمریکا نمیبیند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفان تاکید کرد: ملت ایران برای پیشرفت هیچ راهی جز مقابله با آمریکا ندارد و آمریکا هم به هیچ چیزی جز به سلطه بر ایران راضی نیست و به همین منظور جنگ روانی را به راه انداخته است.
وی آمریکا را شیطان بزرگ دانست و گفت: آمریکا به دنبال این است که با چپاول اموال ایران و عدم تجارت ملت ایران را به فقر و گرسنگی و کارخانهها را به تعطیلی بکشاند اما ملت ما تن به تسلیم نمیدهد و آمریکا این آرزو را با خود به گور میبرد.
سردار نقدی گفت: ایران از میان تجارب به این نتیجه رسیده است که پرونده خوش بینی به آمریکا را برای همیشه به زباله دانی تاریخ بفرستد.
وی تصریح کرد: موقع اش که برسد ملت ایران چنان طوفانی بر علیه آمریکا آغاز خواهد کرد که تا نابودی رژیم قدس ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان بسیج مستضعفان تصریح کرد: ملت ایران راهی جز پیشرفت ندارد مگر اینکه به مردم اعتماد کنیم و ظرفیتهای عظیم انسانی را قدر دانسته و فعال کنیم.
مذاکرات هسته ای فقط یک بهانه بود
سردار نقدی تصریح کرد: اقتصاد ایران با بازوها و اندیشه خودمان شروع به کار میکند و نگاه به دست اجانب نتیجهای جز ذلت و خواری ندارد.
وی بیان داشت: امروز روز جهاد است و ملت ایران به فرمان ولایت مامورهستند برای شکست دشمن و اجرای اقتصاد مقاومتی تلاش کنند.
وی با بیان اینکه مذاکرات هستهای یک بهانه بیشتر نبود، گفت: آنها به هیچ چیزی جز نابودی ایران راضی نیستند و همه حرفهای بعدی آنها بهانه است.
سردار نقدی با بیان اینکه ملت ما در مسیر خود استوار و آماده ایثار است، بیان کرد: امروز روز یادآوری عظمت خداوند و روز شکر ملت ایران است.
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