به گزارش خبرنگار مهر، رمضان بهرامی در هفتمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان، اظهار کرد: از سال ۹۰ باهدف احیاء واحدهای تولیدی استان پایش شدهاند.
وی با تأکید بر اینکه این واحدهای غیرفعال بدون پول نیز احیاء میشوند، افزود: این تعداد واحد تولیدی کوچک تنها با تعامل بین بانک و تولیدکننده و دو سال تنفس قادر به احیاء هستند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی گرگان تأکید کرد: هماکنون بانکها حکم تملیک و اجرا برای این واحدهای تولیدی را از دستگاه قضا گرفتهاند و بهجرئت میتوان گفت بانکها در راهروی دادگستری بهجایی نمیرسند و در کنار مطالعات انجامشده باید کارگروه ذیل رفع موانع تولید استان تشکیل شود.
وی اضافه کرد: در دولت نهم و دهم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بیمهری قرار گرفت و این جلسات فقط با حضور بخش خصوصی تشکیل شد.
بهرامی تصریح کرد: هرچند تشکیل جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای بهبود فضای کسبوکار، قانون بود اما اجرایی نشد.
وی ادامه داد: ما برای شورای گفتگو و جلسات آن اهمیت ویژهای قائل هستیم و دوست نداریم به گذشته برگردیم زیرا اعتقادداریم در این جلسات میتوان به تعامل مناسب بین بخش خصوصی و دولت دستیافت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی گرگان افزود: تبیین نقشه راه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یکی از ضروریات است که باید با توجه به شعار سال مشخص و اجرایی شود.
